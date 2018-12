Ladenburg. (stu) Wolfgang Lorenz, der im Februar zum neuen Vorsitzenden des Ortsauschusses für Leibesübungen (OAL) gewählt wurde, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Als Gründe nannte Lorenz die unbefriedigende Hallensituation und einen Vereinszwist.

Der OAL regelt als Dachverband der Sportvereine in Ladenburg unter anderem die Sportstättenbelegung und soll Sprachrohr des Sports in der Verwaltung sein. Dass die Belegung nach dem Abriss der Sporthalle an der Alten Martinsschule noch schwieriger werden würde, war bei Lorenz’ Wahl im Februar kein Geheimnis. Bürgermeister Stefan Schmutz hat schon vor seinem Amtsantritt im Frühjahr betont, dass für ihn der Bau einer neuen Halle derzeit aus finanziellen Gründen nicht in Frage kommt. Er setzt vielmehr auf die Renovierung der Lobdengauhalle. Auf Anfrage der RNZ teilte Lorenz nun mit, dass er sich beim Thema Sporthalle falsche Vorstellungen gemacht habe. Er habe nicht erwartet, dass er von den Mitgliedern des Gemeinderats hier keinerlei Unterstützung erfahren werde.

Bei einer OAL-Sitzung im Sommer habe er die an der Sitzung beteiligten Ratsmitglieder angesprochen, jedoch nur Schweigen geerntet. Lorenz ist der Meinung, dass die Stadt genügend Finanzmittel habe, um eine neue Halle zu bauen. Es würden aber andere Prioritäten gesetzt. Schon im Sommer habe er sich daher gefragt, ob es überhaupt noch Sinn mache, unter diesen Umständen weiterzuarbeiten.

Seine Rücktrittsgedanken bestärkt hat schließlich ein Streit zwischen den Fußballabteilungen des FV03 und der Ladenburger Sportvereinigung (LSV). Nach Informationen der RNZ ging es dabei um die Trainingszeiten auf dem Kunstrasenfeld. "Sportler sollten fair miteinander umgehen. Ich habe keine Lust auf Konfrontationen", so Lorenz. Ob sein Stellvertreter Fritz Lackner den OAL nun weiterführen werde, weiß er nicht. Den OAL führte bis Februar 2017 über 20 Jahre lang Kurt W. Zepf, der seitdem als Beisitzer weiter im Vorstand tätig ist.

Mit seinem Rücktritt überraschte Lorenz wohl alle Akteure. Auch Bürgermeister Schmutz, zumal die Verwaltung und der OAL wegen der Sportstättenbelegung in den vergangenen Jahren eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Schmutz gefällt die Entwicklung im OAL nicht. "Mich hat der Rücktritt von Herrn Lorenz aufgrund seiner sehr kurzen Amtszeit sehr überrascht", sagte er. Er schätze Lorenz und hätte sich eine Zusammenarbeit in den kommenden Jahren sehr gut vorstellen können. Zum Vorwurf der mangelnden Unterstützung beim Sporthallenbau sagte Schmutz: "Richtig ist, dass wir eine angespannte Hallensituation haben und sich der bauliche Zustand der Lobdengauhalle in den kommenden Jahren nicht verbessern wird. Über kurz oder lang müssen sich daher alle Beteiligten erneut mit möglichen Perspektiven auseinandersetzen um eine tragfähige Lösung zu entwickeln." Und: "Einfach den Kopf in den Sand zu stecken, hilft aber nicht weiter."

Zum Streit zwischen den beiden Fußballvereinen äußerte sich Schmutz zurückhaltend. "Die Platzbelegung im Römerstadion liegt in den Händen des OAL. Ich gehe davon aus, dass mögliche Interessenskonflikte unverändert zwischen den Vereinen geklärt werden." Schmutz war es nach seinem Amtsantritt wichtig, dass das Römerstadion wieder teilweise von einem städtischen Platzwart beaufsichtig wird. Daher hat die Stadt zwei Teilzeitkräfte eingestellt. Nach wenigen Wochen hat aber bereits einer der Stelleninhaber gekündigt. Der zweite Platzwart hat sich danach bereit erklärt, seine Arbeitszeit entsprechend aufzustocken, so dass die vereinbarte Wochenarbeitszeit in Höhe von 15 Stunden weiterhin abgedeckt ist.