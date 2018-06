Sieht es der Gemeinderat auch so wie der Kulturausschuss werden künftig alle zwei Jahre Konzerte im Schlosspark stattfinden wie dasjenige von Pur im Jahr 2016.. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Die Empfehlung des Kulturausschusses an den am 11. Juli tagenden Gemeinderat ist deutlich. Lediglich drei Mitglieder des beratenden Gremiums enthielten sich am Mittwoch der Stimme, als es darum ging, der von der Verwaltung favorisierten Lösung eines Zwei-Jahres-Turnus für Open-Air-Veranstaltungen im Schlosspark zuzustimmen.

Andere Standorte hätten sich nach einem "näheren Blick" als nicht praktikabel erwiesen, begründete Oberbürgermeister Heiner Bernhard die Absage unter anderem an den Standort Waidsee. Dort hatten im vergangenen Jahr die Fantastischen Vier, Cro und Dieter Thomas Kuhn an drei Tagen insgesamt rund 20.000 Besucher angezogen.

Allerdings hatte ein später von der Stadt in Auftrag gegebenes Bodengutachten ergeben, dass die große Konzertbühne "auf nicht tragfähigem Untergrund" stand. Von einer Flachgründung zur Stabilisierung der Bühne sei "unbedingt abzuraten", so die Experten. Die Alternative einer Gründung mit Bohrpfählen würde die Stadt zwischen 70.000 und 80.000 Euro kosten. Selbst die Verwendung von Panzerplatten zur Stabilisierung käme noch auf 15.000 Euro. Auch eine Bodenverdichtung scheidet aus Kostengründen aus.

Hinzu kommt: Durch den Auf- und Abbau und die Konzertbelegung ist an den betreffenden Tagen der Badebetrieb am Strandbad nur eingeschränkt bis gar nicht möglich. Das bringt finanzielle Einbußen für die Stadt mit sich, die auch dadurch nicht ausgeglichen werden können, dass die Stadt pro Konzerttag 2000 Euro Pacht sowie ab dem 6000. Besucher eine Provision von einem Euro pro verkauftem Ticket erhält. Als weiterer wichtiger Punkt schlägt die Lärmbelastung für die Waidsee-Anwohner zu Buche.

Also wieder zurück in den Schlosspark, so die Stadtverwaltung. Mit der Einschränkung, dass hier Konzerte künftig nur noch im Zwei-Jahres-Turnus stattfinden sollen und die Besucherzahl auf 8000 pro Konzert begrenzt wird. Ein breit gefächertes Kulturangebot zu gewährleisten zähle aber zu den Pflichtaufgaben einer Stadt und sei wichtig für deren positive Außendarstellung, verdeutlichte Sascha Pröhl (CDU). Allerdings benötige man "zuallererst und dringend" eine "Kulturkonzeption", um die ständig neu aufflammende Diskussion über die Freiluftveranstaltungen im Schlosspark und -hof zu beenden, waren sich Pröhl und Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) einig.

Das Kulturangebot Weinheims hänge aber nicht auf Gedeih und Verderb von Konzertgroßveranstaltungen ab, entgegnete Oberbürgermeister Heiner Bernhard mit Blick auf weitere "kulturelle Baustellen". Wichtiger sei es, die bereits vorhandenen Institutionen nachhaltig zu sichern. Verbunden mit dem Hinweis darauf, dass die gewünschte Konzeption erst noch von einer zu schaffenden Kulturstelle bei der Verwaltung ausgearbeitet und in die Tat umgesetzt werden müsse. Knackpunkt sind auch hier die finanziellen Rahmenbedingungen. Etwa 200.000 Euro würde das notwendige Budget umfassen. "Prinzipiell" stehe man den Konzertveranstaltungen in der vorgeschlagenen Form positiv gegenüber, so Günter Bäro (FW). Problematisch bleibe aber die Belastung der Innenstadt. Unter anderem durch die tagelang eingeschränkten Parkmöglichkeiten. Ein einseitiges Parken im Innenstadtbereich - wie am Geiersberg bereits praktiziert - und ein Shuttle-Service vom Sepp-Herberger-Stadion zum Schlosspark könnten für Entlastung sorgen, glaubt Bäro. Dem widersprach Pressesprecher Roland Kern: Eine Anlieger-Parklösung während der Konzerttage sei extrem kompliziert und auch die komplette Abriegelung der Innenstadt sei nicht umsetzbar. Der normale Besucherverkehr zum Marktplatz müsse gewährleistet bleiben.

Neben der Lärmbelästigung bereitet Kirgiane-Efremidou auch der Schlossparkrasen "Kopfzerbrechen". Ein jährliches Konzertwochenende könne man der Schlossparkwiese nicht zumuten. Für die Grünen sei der Schlosspark "kein natürlicher Standort für Großkonzerte", stellte Alexander Boguslawski (GAL) klar. Seiner Ansicht nach werde die Sachlage als "alternativlos" dargestellt, die Diskussion müsse "breiter geführt" werden. Es gelte vor allem, die Frage zu klären, warum der Stadionrasen schützenswerter sei als der Rasen im Schlosspark. "Weil das vor nicht allzu langer Zeit für 200.000 Euro sanierte und durch Konzertbesucher ramponierte Spielfeld dann nicht mehr für Sportveranstaltungen zur Verfügung steht", entgegnete Bernhard. Bei der Schlossparkwiese sei das jedoch egal.

Die Linke fühle sich in ihrer Meinung bestätigt, so Carsten Labudda. Der Waidsee als Konzert-Standort scheide definitiv aus. Derart hohe Investitionskosten stünden in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Keine Chance auf Realisierung räumt die Verwaltung dem Vorschlag Labuddas ein, den im Birkenauer Tal gelegenen TuS-Sportplatz als Konzertstandort auszuweisen.