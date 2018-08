Tolles Erlebnis für Kinofans: An einem lauen Sommerabend einen Film unter freiem Himmel anschauen. Foto: Kreutzer

Weinheim. (nare) Wer seine Freizeitaktivitäten für einen Abend im Sommer plant, hat wohl eher selten einen Kinosaal im Sinn. Doch in Weinheim gibt es in dieser Woche für Kinoliebhaber eine ideale Alternative, denn seit dem vergangenem Freitag veranstaltet das "Moderne Theater" im Sparkassen- Atrium wieder sein alljährliches Open-Air-Kino.

"Es ist wichtig, im Leben einen Rhythmus beizubehalten", betont Alfred Speiser, Geschäftsführer des "Modernen Theaters", bei der Premiere am vergangenen Freitag und lacht. Denn für ihn gehört das Open-Air-Kino im Sommer seit 2010 zum festen Jahresrhythmus. Speiser kann dabei immer wieder auf eine Kooperation mit der "Piano Lounge" zurückgreifen. Beide Seiten würden sich sehr gut ergänzen, sagt Speiser.

Das "Moderne Theater" stelle die Anlage und dafür kümmere sich die "Piano Lounge" um das Catering. Und so kommt es, dass sich die Besucher des Open-Air-Kinos auch über Snacks freuen können, die für einen Kinobesuch doch eher ungewöhnlich sind. Doch auch wer eher zum klassischen Popcorn greifen möchte, wird nicht enttäuscht.

Jetzt haben es sich die ersten Besucher auf den blauen und weißen Gartenstühlen bequem gemacht - inklusive der Plätze der "Piano Lounge" können sich etwa 200 Besucher pro Abend die Filme unter freiem Himmel anschauen, berichtet Speiser. "Es hat einfach Flair", findet Ulla Rausch, die gemeinsam mit ihrer Familie gespannt auf den Beginn des Films wartet. Für sie ist es der erste Besuch im Open-Air-Kino. Sie haben sich besonders über den Auftaktfilm "Jurassic World 2" gefreut, da sie ihn "schon länger auf dem Schirm hatten", erzählt Jürgen Rausch. Deshalb sei die Freude nun umso größer, dass nicht nur Neuerscheinungen im Open-Air-Kino gezeigt werden. Für jeden Geschmack einen passenden Film anzubieten, ist auch Speiser wichtig. Deshalb habe er bei der Planung auch darauf geachtet, dass verschiedene Genre abgedeckt seien.

Und so ist das Programm mit Filmen von "Deadpool 2" bis "Mamma Mia 2" wieder bunt gemischt. "Ich mache es, um dem Publikum etwas zu bieten", erklärt Alfred Speiser seine Motivation für das Open-Air-Angebot. Gerade solche Freilichtfilmveranstaltungen gebe es in der Region kaum, daher sei es umso schöner, den Weinheimern so etwas anbieten zu können.

Das etwas andere Kinoerlebnis hat auch Karin Gemming zum wiederholten Mal ins Atrium gelockt. Sie sei schon vor zwei Jahren bei einer Vorstellung gewesen, erinnert sie sich. "Das ist fast wie früher im Autokino", findet Gemming.

Die Leinwand zwischen Palmen und großen Blumenkübeln lockt in dem "Outdoor-Kinosaal" bei den Zuschauern Urlaubsgefühle hervor. Auch Bürgermeister Torsten Fetzner hat es sich nicht nehmen lassen, beim Auftakt des diesjährigen Open-Air-Kinos dabei zu sein. Das Angebot sei für die Stadt "ein wichtiger Bestandteil unseres kulturellen Lebens", sagt er und freut sich, wie auch die restlichen Besucher, auf den Auftakt des "großen Höhepunkts". Und so herrscht gespannte Stille, als pünktlich zum Sonnenuntergang der Film auf der Leinwand beginnt und die Kinoliebhaber ganz in die Welt der Dinosaurier eintauchen.

Info: Das Open-Air-Kino des "Modernen Theaters" läuft noch bis zum 25. August im Sparkassen-Atrium. Die Filmvorführungen beginnen nach Sonnenuntergang, etwa gegen 20.30 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 7,50 Euro, an der Abendkasse 8,50 Euro.