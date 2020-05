Hirschberg-Leutershausen. (zg/nare) Das Olympia-Kino kann man erneut mittels eines Streams unterstützen. Ab diesem Mittwoch ist "Germans & Jews – Eine neue Perspektive" zu sehen, eine interessante Dokumentation zum Ende des Zweiten Weltkriegs – ein Angebot in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen.

Zum Inhalt: 75 Jahre nach Kriegsende diskutieren nichtjüdische Deutsche und in Deutschland lebende Juden über ihre hochsensible Beziehung zueinander. Herausgekommen ist ein offener Austausch über Antisemitismus und deutsche Schuld aus heutiger Sicht. "Besonders wertvoll auch mit Blick auf aktuellere rechtsextreme und antisemitische Tendenzen in Deutschland. Gleichzeitig unbequem und provokant, unerwartet und aufschlussreich", schreibt das Olympia-Kino in der Ankündigung.

"Deutsche und Juden, warum kann ich diese Wörter nur auf Englisch aussprechen, ohne dass es sich unangenehm anfühlt?" Bei einer Dinnerparty in Berlin diskutieren nichtjüdische Deutsche und in Deutschland lebende Juden über ihre nicht einfache Beziehung zueinander. Heute lebt in Berlin die am schnellsten wachsende jüdische Bevölkerung Europas. Diese Entwicklung war 1945 absolut unvorstellbar, wie konnte das geschehen? Kann sich ein Jude jemals in Deutschland zu Hause fühlen? Kann man als Deutscher stolz auf sein Land sein? So entsteht ein lebendiger Austausch über den Wandel in Deutschland.

Zu Wort kommen auch Persönlichkeiten wie der verstorbene Holocaust-Forscher Fritz Stern, der deutsch-jüdische Schriftsteller Rafael Seligman oder der Rockmusiker Herbert Grönemeyer. Weitere Infos zum Film findet man unter: www.wfilm.de/germans-and-jews.

Auf Grund der Corona-Krise kommt der Film nicht, wie geplant, am 14. Mai in die Kinos, sondern er steht virtuell als Stream zur Verfügung. Die Kinos, sofern sie sich beim Verleih angemeldet haben, werden zur Hälfte an den Einnahmen beteiligt – auch das Olympia-Kino.

Info: So funktioniert es: Ab dem 14. Mai kann man mindestens 14 Tage lang den Film als Stream über den Zugang www.germansandjews.kino.wfilm.de auf seinen PC laden. Das "Ticket" kostet 7,99 Euro und wird mit PayPal oder Kreditkarte bezahlt.