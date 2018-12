Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Bunte Luftballons flattern am Olympia-Kino - dazu spielt die Kinofest-Hausband, die "Schultzes". Zu feiern gibt es "20 Jahre Förderkreis Olympia-Kino", davon zehn Jahre, in denen er das Kino in Eigenregie betreibt. Schon zum offiziellen Teil am Vormittag kommen viele langjährige Mitstreiter und Gratulanten, um ihre Glückwünsche zu überbringen. "Ohne den Förderkreis gäbe es das Olympia-Kino heute nicht mehr", sagt Bürgermeister Manuel Just gleich eingangs. Noch gut erinnere er sich an das Jahr 2007, als er - damals noch als Bürgermeisterkandidat - von Wiebke Dau-Schmidt gefragt wurde, welchen Stellenwert er dem Olympia-Kino beimesse. "Dieses Kino ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde", habe er damals geantwortet. Und das gelte auch heute noch. "Wir haben kein Schwimmbad und keine Eisbahn. Aber wir haben ein Kino", betont Just mit Stolz.

Zu verdanken sei dies einem umtriebigen und äußerst engagierten Förderkreis. Ihm sei es gelungen, das Profil des Kinos mit anspruchsvollen Filmen und Kleinkunstveranstaltungen zu prägen, die aus dem Veranstaltungskalender der Gemeinde gar nicht mehr wegzudenken seien. In einer Zeit, in der das Kino von der Schließung bedroht gewesen sei, habe der Förderkreis den mutigen Schritt gewagt, es in Eigenregie weiterzuführen. Und heute bereichere es die Gemeinde auf so vielen Ebenen, "dass man es neu erfinden müsste, würde es das Kino nicht geben", so Just. Anlässlich des großen Jubiläums hatte man ein wenig in den Archiven gegraben und einiges an Fotos, Zeitungsartikeln und Erinnerungen hervorgebracht.

Darunter auch drei kurze Filmbeiträge, die über das Olympia-Kino entstanden waren. Zwei Fernsehbeiträge des SWR und ein Studentenfilm zeigen wunderbar, wie viel dieses Kino den Menschen hier bedeutet. So manche Freundschaft ist hier geknüpft und im Nachgang sogar manche Ehe geschlossen worden. "Es ist ein schönes Gefühl, dass das Kino immer noch da ist", sagen alle, die damit aufgewachsen sind. In so einem kleinen Dorf ein eigenes Kino zu haben, das sei schon was. "Da heben wir uns ab von Schriesheim", meint ein selbstbewusster Kino-Fan im Film.

Das hat dann wohl auch den Regisseur beflügelt, seinen Film "Olympia-Kino in der Weltstadt Hirschberg" zu nennen. Viele Stimmen aus der bewegten Zeit des Kinos kommen in den Filmen zu Wort. "Wir sind hineingewachsen", erzählen die damals noch zehn Jahre jüngeren Aktiven. "Wir hatten alle keine Ahnung. Plötzlich waren wir Betreiber und Arbeitgeber."

Umso dankbarer war man über die Unterstützung des langjährigen Theaterleiters Kurt Grüner und dessen Sohnes Andreas. "Sie haben dieses Kino auf den Weg gebracht", sagt die heutige Vorsitzende des Förderkreises Wiebke Dau-Schmidt. Und noch einer, dem das Kino viel zu verdanken hat, kommt auf eine kurze Stippvisite vorbei: Alfred Speiser, der das Kino von 1992 bis 2005 betrieb und ihm auf vielfältigste Weise sein Gesicht gab.

"Eine solche Kinoverbundenheit habe ich noch nirgends so ausgeprägt erlebt wie in Leutershausen", sagt Speiser. Heute verzeichnet das Kino rund 25.000 Zuschauer und der Förderkreis über 400 Mitglieder. Und fragt man einige Künstler zum Olympia-Kino, so sagen auch sie: "Nirgends gibt es so ein aufmerksames und engagiertes Publikum", wie etwa Madeleine Sauveur in dem Film. Das sei es, was das Kino ausmache - die Leute.

Und darum ist es auch für alle Beteiligten "das netteste Kino der Welt". Ein Ort, an dem einfach alles zusammenpasst. Rückblickend auf all die Jahre meint die zweite Vorsitzende Renate Keppler-Götz gerührt: "Man muss schon verrückt sein". Grund genug, das Glas zu erheben, miteinander anzustoßen und später dann noch eine Runde "Kino fer umme" für alle Kinofans auszugeben.