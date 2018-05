Von Axel Sturm

Ladenburg. Gebratene Taubenbrüstchen, Schnittchen mit norwegischem Räucherlachs und hauchdünn geschnittener Parmaschinken. An kulinarischen Schmankerln wurden beim Oldtimerpicknick im Benz-Park nicht gespart. Carl und Bertha Benz, die einst in der Benzvilla gegenüber dem Wasserturm wohnten, hätten sicherlich ihre Freude an dem bunten Treiben im Park gehabt. Erstmals setzte die Oldtimersparte des hiesigen Motorsportclubs Dr.-Carl-Benz Neuerung durch - mit starker Resonanz.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz gratulierte dem Veranstalter zur erfolgreichen Premiere. Das Stadtoberhaupt zeigte über die Schau an gepflegten Fahrzeuge angetan. "Der Porsche 911 aus den 1970er Jahren würde mir gut gefallen", sagte Schmutz darauf angesprochen, welches der rund 50 Autos ihm besonders zusage. Im Benz-Park unterhielt sich der Verwaltungschef mit Gertrud Elbe-Benz, die mit Benz-Jagdwagen von 1914 zum Picknick vorfuhr. Schmutz kündigte an, zum 90. Todestag von Carl Benz im nächsten Jahr ein Veränderungen im Park umzusetzen. Der Motorsportclub habe bereits gute Ideen an ihn herangetragen.

Gertrud Elbe-Benz konnte sich noch gut erinnern, wie der Park vor der Umgestaltung 2005 aussah. Die langjährige Inhaberin der Firma Benz & Söhne erklärte, dass der Garten, wie Bertha Benz den Bereich nannte, früher sehr "rustikal" ausgestattet war. Zwar pflegten die Gärtner das Gelände, aber ausgewiesene Gartenliebhaber waren Bertha und Carl Benz nicht.

Elbes Schwiegermutter Anneliese Elbe und ihr Sohn Dieter wurden öfters zur Kaffeetafel in den Garten der Villa eingeladen. Anders als beim Picknick am Sonntag wurden anstatt Lachsschnittchen Wurstbrot und Pflaumenkuchen serviert. Bekanntlich war Bertha eine recht sparsame Frau - was sich auch beim Thema Essen festmachen ließ.

Bevor der Park Anfang der 1970er Jahre an die Stadt Ladenburg verkauft wurde, war der Sohn der ältesten Benztochter Clara für die Pflege des Anwesens verantwortlich. Herbert Unger, der bis zum Verkauf der Villa in dem repräsentativen Haus lebte, pflanzte Tulpen und Rosen dort, wo nun das Oldtimerpicknick stattfand.

Elke und Jürgen Bühler packten italienische Köstlichkeiten wie Salami, Schinken und Oliven aus, im Hintergrund stand ihr Fiat-Topolino (italienisch: "Mäuschen") mit dem die Bühlers, rund rund 30 mal über die Alpen, sowie in Sizilien und auf Elba fuhren.

Als Picknickgast luden Bühlers Tennisfreund Klaus Österreicher ein, Besitzer einer französischen Ente aus dem Jahre 1982, die er einst in den französischen Alpen kaufte und dann nach Deutschland überführte.

Oldtimerfans sind auch die Obsthoffamilie Schuhmann. Sohn Louis fuhr mit der DKW RT125 aus dem Jahre 1951 in den Benzpark. Die Maschine gehörte schon seinem Opa Hans Schuhmann, einst in den 1950er Jahren ein erfolgreicher Motorradfahrer. Auf der Neckarwiese fanden damals Zuverlässigkeitsfahrten statt, erinnerte sich sein Sohn Hanspeter, der in seinem Ford A Baujahr 1929 seinen Picknickkorb stehen hatte.

Einen ganz besonderen Oldtimer brachte Ivonne Luft mit auf die Benzparkwiese, die ihren Grünschnitthandwagen aus dem Jahre 1950, gebaut von der Ladenburger Firma Sporer, ausfuhr. Diesen belud sie mit kanadischen Spezialitäten wie Bärenschinken und getrocknete Cranberries, die ihr kanadischer Mieter Robert Klopp beisteuerte.

Mit der Resonanz des ersten Oldtimerpicknicks waren der Vereinsvorsitzende Klaus Kurz und die beiden Abteilungsleiter Ecki Mayer und Markus Walz sehr zufrieden. "Das war ein Auftakt nach Maß. Wir wollen die Veranstaltung auch im nächsten Jahr anbieten", sagte Ecki Mayer um danach am "Prominenten-Picknicktisch" Platz zu nehmen, an dem auch der Bürgermeister und Frau Elbe-Benz saßen.