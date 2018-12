Sowohl am Samstag als auch am Sonntag glänzte der Odenwälder Shanty Chor mit seinem Programm "Dorscht" in der Alten Turnhalle. Kreuzfidel sang er Seemannslieder in verschiedenen Sprachen und bediente hingebungsvoll die Instrumente. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Ist es nur reine Spekulation, dass die Mitglieder des Odenwälder Shanty Chors (OSC) als Kinder allesamt in einen Kessel voller Äppelwoi gefallen sind? Die Auswirkungen dieses denkbaren Unfalls sind fraglos seit knapp 30 Jahren ganz zauberhaft: Jährlich präsentiert der Chor um seinen Leiter Matz Scheid und seinen Texter Manfred Maser ein Programm, das die Zuschauer und -hörer berauscht und in glückselige Stimmungen versetzt.

Wenn es den Chor auf Rezept geben würde, hätte das vermutlich dramatische Auswirkungen aufs Gesundheitssystem, denn alle synthetischen Glückserzeuger der Pharmaindustrie könnten einpacken.

So weit ist der OSC leider noch nicht, deshalb greift seine große und immer noch wachsende Fangemeinde zahlreich auf den normalen Ticketverkauf zurück: Zweimal ausverkauft hieß es auch jetzt wieder in der Alten Turnhalle in Großsachsen, wo das neue Programm "Dorscht" als Thema runterging wie die geschmeidigen Destillate, die bereits am Eingang serviert wurden. Erzeugnisse des Musikers Tobias Escher - unbehandelt und handverlesen und vermutlich genau nach dem Geschmack von Schann Scheid, dem Helden der sieben Weltmeere aus Fränkisch-Crumbach. Ihm hauchte Manfred Maser im Jahr 1990 Leben ein und erschuf rund um Schann Scheids Abenteuer das Institut für spekulative Heimatgeschichte mitsamt seinem so trocken humoristischen Leiter Professor Dr. Alfons Netwohr. Zwei Identitäten, die längst Kult geworden sind.

Im Kampf gegen die "Dürre der Gurgel", also dem "Dorscht", folgte das hingerissene Publikum in "Saase" Schann Scheid über die Ozeane der Welt, hin zu den geheimen "Places To Drink", kurz "PTD" genannt. Für diese magischen Stätten voller Wein, Weib und Gesang interessierte sich Scheid sehr. Verständlich, wenn man sich vor Augen hält, dass Matrosen auf dem Meer ständig von einer Brühe umgeben sind, die zwar nass, aber keinesfalls trinkbar ist.

So lautet Schann Scheids Intention im neuen Programm schlicht "rumkomme", um 100 Schenken voller süffigen Glücks, verteilt über die Küsten dieser Welt, zu entdecken und zu erobern. In musikalischer Hinsicht schipperte der OSC mit seinen Zuhörern über alle Sprachgrenzen hinaus, sang seine kreuzfidelen Seemannslieder in deutscher, englischer, französischer und ourewellerischer Sprache, bediente dabei hingebungsvoll seine Instrumente und schwelgte in ausgefeilten Arrangements aus der Feder seines Chorleiters.

Zweifelsohne ist der OSC ziemlich grandios geworden und das auch geblieben; eine Marke, die Wortwitz, Kalauer, eine schräge Sicht auf so wahnsinnige wie alltägliche Dinge dieser Welt vereint. Und dabei seine un- und tiefsinnigen Texte, je nachdem wie sehr die lyrische Muse geküsst hatte, auch gerne mal in Reimform, mit musikalisch bestem Handwerk zu einem runden Ganzen verbindet. Die bunte Truppe macht einfach Spaß. Und fürsorglich ist sie noch dazu. In puncto "Dorscht" brauchte das Publikum keinesfalls zu darben - und darüber hinaus dachte der OSC in guter Tradition an diejenigen, die mit dem Wenigen, das sie haben, irgendwie auskommen müssen.

Im Foyer zur Halle, wo es neben den Destillaten aus dem Hause Escher auch Wolliges zu erwerben gab, stand eine Spendenbox bereit. Die Summe wird vom OSC stets aufgestockt. Diesmal kommt das Geld unter anderem dem Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße zugute.