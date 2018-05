Weinheim. (RNZ) Nicht nur Bürgerinitiativen, Medien und Parteien tun es: Auch die Stadt selbst veranstaltet im Rahmen des laufenden OB-Wahlkampfs eine offizielle Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten.

Wie vom Gemeinderat und vom Gemeindewahlausschuss beschlossen, wird diese Vorstellung am Montag, 4. Juni, 20 Uhr, in der Stadthalle stattfinden. Die offizielle Kandidatenvorstellung der Stadt muss ein Höchstmaß an Neutralität aufweisen, deshalb bekommt jede Bewerberin und jeder Bewerber zunächst maximal zehn Minuten Zeit für eine persönliche Vorstellung.

Danach haben die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Zeit, ihre Fragen zu stellen. Auch die Zeit für die Antworten ist dabei begrenzt. Dazu werden am Tag des "Showdowns" im Saal der Stadthalle Mikrofone vorbereitet. Die offizielle Kandidatenvorstellung wird von Gerhard Mandel moderiert, seines Zeichens Redaktionsleiter von SWR 4 in Mannheim.