Von Philipp Weber

Weinheim. Lesen gelernt hat er früh. "Als ich vier Jahre alt war, habe ich meinen Vater im Fernsehsessel beim Zeitunglesen zugeschaut - das hat mich fasziniert." Die Mutter brachte ihm darauf Lesen bei, aus der Zeitung. "Von da an war ich für die Politik versaut", sagt Carsten Labudda und lacht. Der 42-jährige OB-Kandidat und Stadtrat der Partei "Die Linke" ist in die RNZ-Redaktion gekommen. Per Bahn. Er fährt bis heute kein Auto.

Geboren wird Carsten Labudda in Hoyerswerda, seine Kindheit verbringt er in Mecklenburg. Der Vater arbeitet als Offizier, die Mutter als Sekretärin. In der Jugendgruppe wird er zum Verantwortlichen für Agitation und Propaganda. "Das ist das, was Angela Merkel in ihrer FDJ-Gruppe auch machte", sagt er und schmunzelt. In der Schule hängt die Wandzeitung, berichtet über die Heldentaten der SED. "Ich habe das geglaubt. Für Kinder gab es viele Angebote. Wer das System nicht infrage stellte, lebte gut."

Dann fällt die Mauer. "Prägend war das Jahr 1990. Die Regierung unter Hans Modrow versuchte, das Land von oben zusammenzuhalten, aber unten herrschte Anarchie." Auch Labudda geht auf die Straße: "Wir kämpften für den Erhalt des Jugendsenders DT 64." Der Sender bekommt seine Frequenz. "Ich habe gemerkt, dass man mit direktem Tun etwas erreicht." Und dann verlieren die Eltern ihre Arbeit. Die Familie hat Verwandte in der Region, zieht 1991 nach Weinheim. "Ich brauchte zwei Jahre, um mich zurechtzufinden." Hat Labudda bisher im Stile eines Entertainers erzählt, werden seine Augen nun glasig - besonders, als er auf seinen Vater zu sprechen kommt: "Im Osten war er Offizier und Teil des Mittelstands, im Westen Mitarbeiter eines Wach- und Schließdiensts."

Wie sieht er DDR und BRD heute? "Ich habe die DDR als Kind erlebt, wie ich dort als Erwachsener gelebt hätte, ist unklar." Er habe die Demokratie schnell schätzen gelernt: "In der DDR galt der Grundsatz: ’Arbeite mit, plane mit, regiere mit!’ Nummer eins und zwei waren möglich, bei drei wurde es schwierig, wenn man von unten Einfluss nehmen wollte."

"Nehmen Sie die Meinungs-, Presse- und Redefreiheit in der BRD - für eine Labertasche wie mich gibt es nichts Schöneres." Demokratie beschützt Minderheiten, Demokratie garantiert Religionsfreiheit, Demokratie erlaubt die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Demokratie bedeutet, bei Abstimmungen wirklich wählen zu dürfen, zählt er auf.

Dann fällt ein Satz, der ihn als Linken erkennbar macht: "Der Kapitalismus in seiner heutigen Form ist nicht das Ende der Geschichte", sagt er: "Die Erde kann nicht mit der Wirtschaft mitwachsen." Es sind Themen, die stets aufkommen bei einem Gespräch mit Labudda. Er liebt Politik, kann sie in der Sprache des Intellektuellen erklären - aber auch in der Sprache der Straße.

Auch das hat mit seiner Lebensgeschichte zu tun. In Weinheim angekommen, macht er im Heisenberg-Gymnasium Abitur, schreibt für die Schülerzeitung "Schiffsschraube". Draußen engagiert er sich beim antifaschistischen Aktionsbündnis. "Das waren keine schwarzen Kapuzen, sondern Aufklärer." 1994 tritt er in die PDS ein. Sein Sparringpartner ist Florian Unger, später Mitglied der CDU in Lützelsachsen. Labudda schreibt sich an der Uni Heidelberg ein - in Politikwissenschaften und Germanistik.

Doch er fällt auch auf: "Wie ich herumlief, das war Teil einer Protesthaltung." Und Teil eines Drogenproblems: "Ich bin da rausgekommen, aber einige meiner Freunde von der Straße haben das nicht geschafft. Dazu stehe ich, das gehört zu meinem Leben." Es gehört aber auch dazu, dass Labudda wenig später, mit "Anfang, Mitte Zwanzig", ziemlich weit oben mitmischt: als Bundes-Sprecher der Linksjugend (2001-2003). "Ich habe damals 100.000 Bahnkilometer abgerissen, war allein jede Woche in Berlin." Bis heute hat er Kontakte zu Funktionsträgern, etwa in Thüringen. "Ich möchte diese Zeit nicht missen", sagt er. Aber ganz große politische Ambitionen hege er keine mehr. "Weinheim ist wunderschön. Ich habe hier eine Heimat finden dürfen." Hier hat er - nach beruflichen Stationen wie der Arbeit als Softwareentwickler - einen Job gefunden, der ihn ausfüllt, ihm aber auch "Zeitsouveränität" ermöglicht. Kürzlich ist er zum Teamleiter für Betreutes Wohnen im Pilgerhaus befördert worden, wo er sich um Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge kümmert. Fürs Finale seines Wahlkampfs hat er Urlaub genommen. "In Weinheim kann ich Politik machen, ohne mich Parteizwängen beugen zu müssen. Auch als OB."

"Das mit der Kommunalpolitik fing erst an, als PDS und WASG zu ’Die Linke’ fusionierten", sagt er. "Ich habe schnell gemerkt, wie spannend das ist." 2009 wird Labudda zunächst linker Einzelstadtrat. "Der erste Stadtrat links von der SPD seit 1959." Zunächst macht er sich Sorgen, ausgegrenzt zu werden. "Mein Glück war, nach Weinheim Plus reden zu dürfen." Die Leute hätten dann schnell gemerkt, dass auf der linken Seite des Saals "ein normaler Bürger sitzt, der sich nen’ Kopf macht". Das, sagt er, würde er auch als OB beibehalten.