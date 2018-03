16 Jahre war Beate Weber (l.) Heidelbergs OB. Sie traut Stella Kirgiane-Efremidou diesnen Job in Weinheim zu.

Weinheim. (keke/web) Die Weinheimer SPD-Basis hat eine einstimmige Wahlempfehlung für Stella Kirgiane-Efremidou als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Weinheim ausgesprochen - und eine prominente SPD-Politikerin gratulierte: Beate Weber, von 1990 bis 2006 Oberbürgermeisterin von Heidelberg, zeigte sich hocherfreut über Kirgiane-Efremidous Kandidatur. Sie zog sogar eine vorsichtige Parallele zum Beginn ihrer eigenen Amtszeit: Auch sie habe keine Berufserfahrung in der Verwaltung mit ins Amt gebracht, so Weber, die von Haus aus Lehrerin ist.

Dies sei jedoch kein Nachteil gewesen, so die SPD-Politikerin: Die Herausforderung in diesem Amt bestehe gerade darin, die Verwaltungsarbeit so zu gestalten, dass Bürger ohne entsprechende Ausbildung diese verstehen. Kirgiane-Efremidou sei mit ihren Ansätzen zu mehr Bürgerbeteiligung auf einem sehr guten Weg.

Außerdem tue der kommunalpolitischen Arbeit mehr weibliches Führungspersonal gut, so die Heidelbergerin: Landesweit würden nur 40 von 1100 Gemeinden von einer (Ober-)Bürgermeisterin geführt.

Zuvor hatten im Verlauf der außerordentlichen Mitgliederversammlung 45 von 45 Weinheimer SPD-Mitgliedern für Kirgiane-Efremidou plädiert.