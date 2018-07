Weinheim. (mwg) Der Stadtverbandsvorstand der Weinheimer CDU hat in seiner Sitzung am Freitagabend den einstimmigen Beschluss gefasst, Manuel Just als Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl zu unterstützen. Die Mitglieder des Stadtverbands sollen bei einer Versammlung am Freitag, 9. Februar, über den Kandidatenvorschlag des Vorstandes beschließen.

Dass sich die Führungsriege der CDU hinter den derzeitigen Hirschberger Bürgermeister Manuel Just gestellt hat, ist schon länger bekannt. Bislang jedoch fehlte das offizielle Votum des Stadtverbandsvorstands. Dass dieses nun einstimmig ausfiel, wird als weiterer Erfolg für den Kandidaten gewertet. "Bei seiner Vorstellung im Vorstand der CDU wurde aus meiner Sicht noch einmal bestätigt, warum wir der Mitgliederversammlung im Februar vorschlagen werden, Manuel Just als OB-Kandidaten zu unterstützen", wird Stadtverbandsvorsitzender Holger Haring in einer Pressemeldung zitiert. Bei der Mitgliederversammlung am 9. Februar soll sich auch die Basis für Just als OB-Kandidaten aussprechen. Haring ist zuversichtlich, dass die Mitglieder dem Vorschlag des Vorstands folgen werden.