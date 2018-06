Weinheim. (web) Jetzt kommt doch noch Schärfe in den Wahlkampf: Eigenen Angaben zufolge hat OB-Kandidatin Fridi Miller ihren Mitbewerber Simon Pflästerer angezeigt - wegen Sachbeschädigung aus politischen Gründen. Das teilte sie gestern den Medien per Mail und dem Youtube-Publikum per Videobotschaft mit.

Pflästerer und Miller waren einander am Sonntagabend um 18.30 Uhr vor den Miramar-Parkplätzen begegnet. Dort steht ein Plakatständer, der allen sieben OB-Kandidaten zur Verfügung steht.

Pflästerer sagte gestern auf RNZ-Anfrage, er habe seinen Platz neben dem Konterfei von Kandidat Carsten Labudda belegen wollen. Doch die "Fridi-für-Deutschland"- und "Merkel-muss-weg"-Aufkleber Millers seien im Weg gewesen.

Also habe er diese entfernt und seinen Platz mit der eigenen Wahlwerbung gefüllt. Laut Miller hätte er dabei aber keine fremden Plakate zerstören und die Reste auf den Boden werfen dürfen. Daher die Anzeige.

Pflästerer sieht das gelassen. Er habe sich gleich Anfang der Woche beim Ordnungsamt erkundigt, der Platz auf dem Plakatständer stehe ihm zu und irgendwie müsse er sein Papier ja sicher aufkleben können.

Beim Thema Sachbeschädigung rät er Miller zu Vorsicht. Die Mitbewerberin habe wohl etliche frei herumstehende Gegenstände, etwa Briefkästen, beklebt, obwohl auch dies nicht erlaubt sei.