Die Fassade des Neunhellerhauses in neuem Glanz. Foto: skb

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Zwei Jahre lang war das Neunhellerhaus am Marktplatz eingerüstet. Nun erstrahlt die Fachwerk-Fassade des stadtbildprägenden Kulturdenkmals nach umfangreicher Sanierung in neuem Glanz - dank städtischer Zuwendungen, Mitteln der Toto-Lotto GmbH und der Denkmalstiftung Baden-Württemberg sowie Unterstützung des Heimatbundes.

Da die Fassade in den letzten Jahren zu bröckeln begonnen hatte, erhielten die privaten Eigentümer für aufwendige Instandsetzung von der Denkmalstiftung einen Betrag in Höhe von 20.000 Euro dank Fördermitteln der Lotterie Glücksspirale. Noch einmal die gleiche Summe wurde aus Stadtpflegemitteln investiert.

Während der Heimatbund die rund 2800 Euro teure Erneuerung der Wappen sowie die Auffrischung der Manierismus-Malerei finanziert hatte, wie Vorsitzende Carola Schuhmann erläuterte.

Ein "exzellentes Ergebnis" lobte Professor Hermann Vogler bei der Übergabe des Zuwendungsvertrags an Karl-Friedrich Rothenbusch, den Geschäftsführer der in Schriesheim ansässigen Grundvalor GmbH, die das geschichtsträchtige Anwesen verwaltet. Bürgermeister Stefan Schmutz dankte der Eigentümer-Gemeinschaft dafür, "dass Sie die Verantwortung angenommen haben".

Vogler bezeichnete es als beispielhaft, wie die Stadt Ladenburg mit ihren Baudenkmälern umgeht: "Es ist wohltuend, zu sehen, dass Sie das wertschätzen." Das im Kern noch mittelalterliche Neunhellerhaus wurde in unterschiedlichen Epochen erstellt.

Übergabe des Fördervertrags mit (v.l.): Josef Bräuer, Georg Wacker, Karl-Friedrich Rothenbusch, Stefan Schmutz, Hermann Vogler, Carola Schuhmann und Carmen Theilmann. Foto: skb

Während der erste Bau aus der Zeit um 1100 stammt und das Erdgeschoss auf eine Bauperiode um 1300, geht der heutige Fachwerkbau auf das 16. Jahrhundert zurück. Laut dem vom Heimatbund herausgegebenen Ladenburg-Lexikon wurde 1932 die erste Renovierung abgeschlossen, in deren Zuge man das Fachwerk freigelegt hatte. Von 1970 bis 1972 wurde das dreigeschossige Bürgerhaus, dessen Name an die ursprünglichen Eigentümer erinnert, erneut renoviert.

Kurzum: "Ein Gebäude, von dem man sagt: Da lohnt sich’s", wie Vogler hinsichtlich der Zielsetzung der 1985 gegründeten Stiftung sagte, die insbesondere private Initiativen und gemeinnützige Bürgeraktionen unterstützt, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmälern im Land engagieren; gemäß dem Motto "Bürger retten Denkmale". Ausschlaggebend sei aber stets die Empfehlung der amtlichen Denkmalpflege.

Was Glücksspiel mit Denkmalschutz zu tun hat, erläuterte Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker. So stamme der Hauptanteil der landesweit in den Denkmalschutz fließenden Gelder aus dem Wettmittelfonds, mit dem unter anderem das Denkmalförderprogramm des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzierung Baden-Württemberg finanziert wird. Interessant auch und gerade für Ladenburg: "Wir haben hier mehrere solcher förderungsfähigen Schmuckkästchen."

Dass sich das "Ergebnis sehen lassen kann", wie auch Schmutz sagte, ist insbesondere jenen zu verdanken, die hier Hand angelegt haben: "Die Erfahrung, die man für solche Gebäude braucht, ist unersetzlich", dankte Rothenbusch allen voran dem Architekten und Bauleiter Josef Bräuer, der das Neunhellerhaus nach eigener Aussage "eher aus- als inwendig kennt" und von einer "schwierigen Arbeit" sprach. Letztlich mussten im oberen Giebel sämtliche Gefache ausgetauscht, die Hölzer saniert werden.

In puncto Materialien war Fingerspitzengefühl angesagt: ausschließlich Kalkputz, spezielle Farben, die anschließende Mehrfachbehandlung mit Leinöl. Auch Bräuer sprach mit Anerkennung von den involvierten Gewerken: "Die Firma Vögele hat hier ganze Arbeit geleistet.