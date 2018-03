Weinheim. (keke) Auch im abgelaufenen Sportjahr waren die Athleten der TSG Weinheim bei ihrer Jagd nach "Gold, Silber und Bronze" kaum aufzuhalten. Jetzt wurden insgesamt 492 Aktive, Trainer und Betreuer in der Stadthalle bei der traditionellen Ehrungsfeier ausgezeichnet. Die Sportler der Vereinssparten hatten insgesamt 148 erste, 106 zweite und 119 dritte Plätze von Regional-, Kreis- und Bezirksmeisterschaften bis hin zu Deutschen Meisterschaften, "Special Olympics", "Worldgames" und Weltmeisterschaften mitgebracht. Dazu gab es weitere exzellente Platzierungen in der beeindruckenden Erfolgsstatistik.

Neuer Allwetter-Rasen kommt

Als bergabwärts uneinholbarer Welt-meister holte sich einmal mehr "Downhill"-Mountainbiker Frédéric Abbou goldenes Edelmetall. Aber auch Tochter Jana Abbou als Dritte im Wettbewerb "Women Fun" und Sohn Jannik Abbou, Zweiter in der Kategorie "Elite Men", wissen mittlerweile genauso erfolgreich wie ihr Vater in die Pedale zu treten.

Nicht unerwähnt bleiben soll Bianca Stichling, die als WM-Vierte im Hoch-sprung "U 18" in Nairobi nur knapp an einer Medaille vorbeischrammte. WM-Bronze sicherten sich auf tänzerischem Parkett Fabienne und Dirk Regitz. Den Erfolg auf internationaler und höherer nationaler Ebene komplettierten in gewohnter Weise die TSG-Florettfechter, die unter anderem ihren Deutschen Mannschaftsmeistertitel erfolgreich verteidigten. Als aktueller Hoffnungsträger befindet sich hier A-Jugendmeister Moritz Renner als erster aus Deutschland kommender Sieger des international hochklassig besetzten Nachwuchswettbewerbs "U 17", "Marathon Fleuret Paris", mit der Nationalmannschaft demnächst auf dem Weg zur "Kadetten-Europameisterschaft" in Sotschi (siehe weiteren Bericht).

Showdarbietungen der Karate- und Turnabteilung sowie "Julia Büttel & Band" von der Musikschule Badische Bergstraße umrahmten die Reden von TSG-Präsident Hans-Jochen Hüchting und TSG-Vorsitzendem Volker Jacob. Er kündigte an, dass der Verein noch in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung der Hans-Werner und Josephine Hector-Stiftung im südlichen Teil des Sportgeländes einen Allwetter-Rasen speziell für die Fußballjugend, die Football- sowie die KiSS-Nachwuchsabteilung anlegen werde.

Mit ihren Erfolgen seien die TSG-Sportler zugleich Botschafter des Vereins und "leuchtende Beispiele für einen fairen sportlichen Wettkampf", so Hüchting. Man ehre die Sportler aber nicht nur für ihre Erfolge, sondern erkenne auch ihr hartes Training und ihre Bereitschaft an, sich immer wieder aufzuraffen: "Auch wenn es einmal einen Misserfolg gab." Hinzu gesellten sich Energie, Durchhaltevermögen und Entschlossenheit. Dies seien Tugenden, die den Menschen in allen Lebenslagen tragen und voranbringen. In scharfer Form distanzierte sich Hüchting von den "unerträglichen Auswüchsen", die man derzeit im Profisport erlebe. Das Schlimme daran sei, dass diese Auswüchse Jugendliche in die Gefahr brächten, jedes Gefühl für ein gesundes Maß zu verlieren.

Deshalb sei er erleichtert, so der Präsident, dass die TSG nicht im Profisport mitmische, sondern sich dem Breitensport und der Förderung der Jugend verschrieben habe. Mit Blick auf das Thema Doping verurteile die TSG jeglichen Versuch, derartig betrügerisch sportliche Erfolge zu erzielen: "Jeder Sportler, der sich dazu verführen lässt, gefährdet seine Gesundheit und seine Seele", so Hüchting. Dieser ging schließlich auch auf die gesellschaftliche Bedeutung des Sportvereins ein. Dessen Vorzug sei, dass "unsere Mitglieder von Kindesbeinen an im fairen sportlichen Wettstreit miteinander und gemeinsam in Mannschaften erfahren, dass sportlicher Erfolg und Kameradschaft nicht von Herkunft, Religion oder Hautfarbe abhängig sind".