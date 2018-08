Von Axel Sturm

Ladenburg. Im Büro von Hanne Buchheister, der neuen Schulleiterin des Carl-Benz-Gymnasiums, geht es noch recht hektisch zu. Vieles ist neu für die Studiendirektorin, die derzeit zahlreiche Termine koordinieren muss. Daher ist sie froh, dass sie sich auf ein tolles Kollegium verlassen kann. "Alles wird gut", sagt Buchheister und lacht.

Man merkt der Studiendirektorin die Freude an, mit der sie die neue Herausforderung anpacken wird. Das Carl-Benz-Gymnasium ist eines der größten Gymnasien im Land. Von der Leitung wird Führungsstärke erwartet. Und die hat die erste Frau in der CBG-Rektorenposition längst bewiesen.

Vor ihrer Berufung leitete sie fünf Jahre lang das Privatgymnasium in St. Leon-Rot, in dem rund 750 Schüler unterrichtet werden. In Ladenburg sind es zwar einige mehr, aber Buchheisters Philosophie ist unabhängig von den Schülerzahlen. Sie ist dankbar, dass ihr von ihrem Vorgänger Günter Keller ein sehr gut geführtes Haus übergeben wurde.

"Ich bin begeistert. Die Strukturen sind erstklassig, die Fachschaften arbeiten auf einem hohen Niveau, und das Kollegium ist motiviert", sagt Buchheister. Der Stadt sei sie dankbar für die Renovierung der Bildungseinrichtung. Besonders gut gefalle ihr, dass das Gymnasium im Schulcampus eingebettet ist. Mit den Nachbarschulleitungen der Werk-Realschule und der Realschule sind Gespräche bereits terminiert.

"Zusammen eine Gemeinschaft werden", das sei die Hauptaufgabe, die Buchheister als Erstes anpacken wird. Die Lebendigkeit der Schule will sie erhalten, denn es imponiert ihr, wie sich Eltern, Schüler und Kollegium einbringen. Eine Herausforderung für die Schule sei die Umsetzung des neuen Leitbildes, das die Schulgemeinschaft im vergangenen Jahr entwickelt hat. "Ein Leitbild nützt wenig, wenn es nur auf dem Papier steht. Nein, es muss mit Leben gefüllt werden", sagt Buchheister.

Den Erfahrungsschatz ihrer Auslandsaufenthalte - Buchheister unterrichtete einige Jahre an den Universitäten in Oxford und London - würde sie gerne in ihre Arbeit einfließen lassen. Auch mit Organisation ist die in Heidelberg wohnende Schulleiterin vertraut. Im Regierungspräsidium in Karlsruhe war sie bis vor fünf Jahren Gymnasial-Referatsleiterin.

"Ich habe in dieser Funktion meinen Vorgänger Günter Keller eingeführt", erinnert sich Buchheister. Nun hat sie selbst die Leitung der Bildungseinrichtung übernommen. "Die Referatsleitung war mir dann doch zu bürokratisch. Ich wollte wieder als Lehrerin arbeiten." Der Deutsch- und Englischlehrerin ist es wichtig, auch in der Leitungsfunktion zu unterrichten, damit der Kontakt zu den Schülern erhalten bleibt.

Auf die Frage, ob sie eine strenge Lehrerin und Schulleiterin ist, antwortet sie etwas verzögert. "Streng ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich bin geradlinig. Was ich erwarte, drücke ich klar aus", sagt Buchheister. "Und wenn weniger schöne Entscheidungen getroffen werden müssen, dann versuche ich, diese den Schülern zu erklären." Sie werde die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen, erwarte dies aber auch umgekehrt von den Schülern. "Ich lache gerne, auch im Unterricht, wenn es passt", versichert die Schulleiterin.

Buchheister ist es wichtig, dass die Schulabgänger gut auf den nächsten Lebensabschnitt vorbereitet werden. Schule darf keine Insel sein, sagte sie, sondern müsse sich an den Realitäten des Lebens orientieren. "Berufsorientier-tes Lernen und Führen", das kommt der Rektorin öfter über die Lippen. Genauso auch Wertebegriffe wie Toleranz, Fairness, Respekt oder Rücksichtnahme.

Ladenburg hat Buchheister als lebendige Stadt kennengelernt, in der sich die Menschen wohlfühlen können. Es sei eine Stadt der kurzen Wege, und das gefällt der im Ruhrpott geborenen Frau besonders. Schon vor ihrer Berufung war sie in ihrer Freizeit oft in Ladenburg unterwegs.

Von der kulturellen Vielfalt ist sie begeistert. Buchheister singt im Kirrlacher Jazzchor, besucht gerne Konzerte, liest viel und geht gerne auf Kulturreisen. Ihre Familie und ihr Freundeskreis geben ihr die Kraft, die sie benötigen wird, um ihr neues Amt zu meistern, sagte sie.