Von Axel Sturm

Ladenburg. "Von hier aus sehen wir die Kirchtürme, hier bauen wir unser Haus", sagten Klarisse und Johannes Hoffmann zufrieden über ihren neuen Bauplatz in der Nordstadt. Mit bloßen Händen buddelten die Kinder in der staubigen Erde, um dort drei Kinderzimmer zu errichten. "Unsere Schwester bekommt auch ein Zimmer", so die beiden. Sie fühlen sich in ihrem "richtigen Haus" in der Feuerleitergasse aber auch ganz wohl.

Doch nicht alle Familien in Ladenburg haben ein eigenes Häuschen oder eine passende Wohnung gefunden. Dementsprechend groß ist das Interesse am neuen Baugebiet Nordstadt-Kurzgewann. Auf Vorschlag der Grünen lud die Stadtverwaltung am vergangenen Samstag zu einer Besichtigung der derzeit größten Baustelle der Stadt ein. Dass dazu über 140 Besucher kamen, überraschte Bürgermeister Stefan Schmutz nicht. Zusammen mit Stadtbaumeister Andre Rehmsmeier und Torsten Hesch von der Firma H+S Projektentwicklung informierte die Verwaltung über den aktuellen Stand im Neubaugebiet.

Die Besucher staunten sie auch über die gewaltigen Rückhalterohre für das Regenwasser. Foto: Sturm

Dass Ladenburg ein beliebter Wohnort ist, lässt sich mitunter an den hohen Grundstückspreisen ablesen. Nach RNZ-Informationen werden den privaten Grundstückseigentümern in der Nordstadt schon jetzt um die 1200 Euro pro Quadratmeter Bauland geboten. Aber: "Wir wollen ein buntes Quartier für rund 1000 Neubürger schaffen. Keine Zielgruppe wird bevorzugt", erklärte Bürgermeister Schmutz bei dem Rundgang. Die neuen Bewohner werden in Mehrfamilien- und Reihenhäusern, aber auch in Einfamilienhäusern wohnen. Bezahlbaren Wohnraum soll es auf den städtischen Grundstücken entlang der Weinheimer Straße geben.

Auf die Grundstückspreise der privaten Eigentümer kann die Stadt jedoch keinen Einfluss nehmen. Entlang der Sandgewannstraße im westlichen Teil des Baugebiets liegen die sogenannten Filetstücke. Sie werden sicher nicht zu den für Normalbürger erschwinglichen Preisen verkauft. Beim Rundgang erläuterten Rehmsmeier und Hesch, dass der Bebauungsplan einen Geltungsbereich von 16 Hektar habe.

Das Nettobauland sei aber auf acht Hektar begrenzt. In den letzten Monaten wurde kräftig geschafft auf der Riesenbaustelle: Rund 75.000 Kubikmeter Erde habe man bewegt. Und gerade sei man dabei, die Versorgungsleitungen zu legen. Ein 2 Kilometer langer Schmutzwasserkanal ist bereits fertig, und auch ein Großteil der Glasfaserkabel für schnelles Internet sind verlegt.

Die Geschwister Clarissa und Johannes legten gleich selbst Hand an und buddelten sich ein neues Kinderzimmer. Foto: Sturm

"Und warum kann erst 2020 mit dem Aushub der ersten Baugruben begonnen werden?", fragte eine Teilnehmerin. Die Verlegung der 3,5 Kilometer langen Nahwärmeleitung sei sehr zeitintensiv, antwortete Torsten Hesch. Pro Woche könne man 160 Meter Leitung verlegen, mehr gehe aufgrund der aktuellen Personalstärke nicht. Insgesamt werden in der Nordstadt 25 Kilometer Kabel verlegt, um 150 Baugrundstücke mit Energie, Internet, Wasser und Strom zu versorgen.

Am Samstagmorgen war auch eine Familie aus Lützelsachsen unter den Besuchern. Mit dem Umzug von der Wohnung in ein Reihenhaus in der Nordstadt würde für ihn ein Traum in Erfüllung gehen, erzählt der Vater, der in Ladenburg arbeitet. Seine Frau jedoch glaubt nicht daran: "Die Grundstückspreise in Ladenburg sind unbezahlbar", sagte sie. "Allein ein Bauplatz kostet schon 300.000 Euro - das sagt doch alles."

Ganz andere Probleme haben derzeit einige Anwohner der Luisenstraße: Das Abwasser-Hebewerk am südlichen Rande des Nordstadt-Baugebiets produziert immer wieder stinkende Duftwolken. Um dagegen zu protestieren, hat sich eine kleine Bürgerinitiative gebildet, deren Sprecher Manfred Ramm vom Bürgermeister eine Zusage erhielt. "Es werden neue Filteranlagen installiert, um das Problem zu beheben", sagte Ramm der RNZ. Prinzipiell freue es ihn aber, dass in seiner Nachbarschaft ein neues Wohngebiet entsteht. Die ersten Neubürger werden wohl Ende 2020 einziehen.