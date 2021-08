Athletin Nadine Gonska in Tokio. Es war bereits ihre zweite Teilnahme an den Olympischen Spielen, schon 2016 war sie in Rio de Janeiro dabei gewesen. Foto: privat

Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen/Tokio. Einmal Tokio und zurück. Nadine Gonska, Deutschlands schnellste Lehrerin und deutsche Olympia-Teilnehmerin, hat wieder heimatlichen Boden unter den Füßen und entspannt gerade bei einem Urlaub mit der Familie an der Ostsee. Während Olympia für sie Geschichte ist, beginnt sie nach den Sommerferien wieder mit dem Unterricht an der Graf-von-Oberndorff-Grundschule in Neckarhausen. Ihre Schulklasse, die sie kurz vor den Ferien mit viel Daumendrücken samt Glücksbringer Richtung Tokio verabschiedet hat, freut sich schon auf ihre weit gereiste Lehrerin.

Auch wenn es für Gonska sportlich nicht ganz so rund lief: Das olympische Motto "dabei sein ist alles", galt auch für gebürtige Duisburgerin. Im Vorfeld der Spiele hatte sie sich für den 4x400-Meter-Staffelwettbewerb qualifiziert und war mit dem "Team Deutschland" nach Japan gereist. Trotz der Corona bedingten Einschränkungen sei so etwas wie Olympia-Feeling aufgekommen. "Das war das Bemerkenswerte an diesen besonderen Spielen", sagt die Athletin rückblickend. Dieses Gefühl sei insbesondere im olympischen Dorf spürbar gewesen. "Wenn einer der deutschen Medaillen-Gewinner von der Siegerehrung zurückgekehrt ist, haben wir anderen ihn mit einer La Ola-Welle begrüßt", erzählt Gonska. "Das hat das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Mannschaft ungemein gestärkt."

Sobald die Sportler ihr Zimmer verließen, hieß es Maske aufsetzen. Nadine Gonska teilte mit Leichtathletik-Kolleginnen ein Sechser-Appartement mit drei Schlaf- und zwei Badezimmern. "Meine Zimmer-Genossin war Ruth-Sophia Spelmeyer-Preuß die wie ich auch über 400 Meter läuft", berichtet Gonska. Zum Essen ging es in eine riesige Mensa, die von vegetarisch über glutenfrei bis hin zu richtiger Kraftnahrung und Pizza ein vielfältiges Speiseangebot bereithielt.

Bevor die deutschen Leichtathleten in Tokio angekommen waren, akklimatisierte sich das Team erst einmal im Trainingslager von Miyazaki. "Viel gesehen haben wir von der Stadt coronabedingt nicht, immerhin durften wir zwischen sechs und acht Uhr morgens an den Strand, und im Hotel-Bereich hatte man ein Stück Garten für uns abgesperrt", erzählt die 31-Jährige.

Obwohl die Durchführung der Spiele in Japan selbst ja umstritten gewesen sei, seien die Menschen sehr gastfreundlich gewesen und hätten das, was möglich war, machbar gemacht. Der Einzug der deutschen Olympioniken am Eröffnungstag ins Stadion erfolgte noch ohne Beteiligung der in Miyazaki weilenden Leichtathleten. "Das war sehr schade, da ich auch den Abschluss verpasst habe, unser Heimflug startete bereits früher", bedauert Gonska.

Gerade solche Erlebnisse hinterlassen nachhaltige Eindrücke, weiß die Sportlerin aus Erfahrung. Sie war schon 2016 in Rio dabei. "Damals kam das Ganze für mich völlig überraschend, dieses Mal habe ich darauf hingearbeitet, es sollte der Höhepunkt meiner Sportler-Karriere werden", sagt sie. "Aus sportlicher Sicht ist es für mich dann doch nicht ganz so gut gelaufen, ich wollte mein Bestes geben, aber die Chancen dazu waren vertan."

Bei der Olympia-Premiere der Mixed-Staffel über 4x400-Meter wird der deutsche Final-Lauf zum Fiasko. "Die zweite Läuferin Corinna Schwab ist im Moment der Staffelholz-Übergabe an mich mit einer anderen Läuferin zusammengestoßen, gestürzt und hat dabei den Staffelstab verloren. Das ist einfach Pech innerhalb einer nicht mehr korrigierbaren Mini-Sekunde", weiß die 31-Jährige. Bei der Frauen-Staffel über 4x400 Meter war sie nicht mehr aufgestellt worden. "Ich habe die interne Entscheidung der Leichtathletik-Bundestrainer akzeptiert, auch wenn ich mir zuvor gute Chance ausgerechnet hatte, unter den vier besten Läuferinnen zu sein", konstatiert Gonska. So gesehen sei ihre Olympia-Teilnahme aus sportlicher Sicht für sie etwas enttäuschend und frustrierend verlaufen.

"Das war meine letzte Saison, das mit dem Leistungssport hat jetzt ein Ende", kündigt die mehrfache Medaillen-Gewinnerin bei deutschen Meisterschaften an. Der Sport habe ihr zwar viel gegeben, aber sie freue sich nun auch darauf, künftig zeitlich flexibler zu sein und nur noch nach Lust und Laune zu trainieren. Zumal es beruflich weitergehen wird wie bisher: "Ich fühle mich an der Graf-von-Oberndorff-Schule sehr wohl, es passt alles gut zusammen."