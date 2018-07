Edingen-Neckarhausen. (nip) In den vergangenen zehn Jahren hat der Verein der Schlossparkfreunde Neckarhausen 55.000 Euro in den Schlosspark investiert; seit der Gründung 1962 waren es insgesamt 129.400 Euro. Im Vergleich dazu waren die 15 Cent an Zinsen, die der Verein im vergangenen Jahr erhielt und die drei Euro, die er für die Exkursion ins Elsass zuschießen musste, "Peanuts", wie Hilmar Kopper, der ehemalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, vielleicht formuliert hätte.

Kassierer Klaus-Dieter Stoll stellte in der Jahreshauptversammlung des Vereins diese zwei kleinen Summen im Kontext der beträchtlichen Investitionen als "interessant" heraus, um erstens die Niedrigzinspolitik kritisch in den Blick zu nehmen und zweitens die hervorragende Ausflugsplanung der Ehepaare Lulay und Goronzi zu unterstreichen.

Stoll betonte auch, dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinde besser geworden sei, aber auch noch "Luft nach oben" habe. Baumfällarbeiten würden nun rechtzeitig bekannt gegeben und begründet. Allerdings müssten die Schlossparkfreunde nach wie vor anfragen, was man fürs "landschaftliche Kleinod" tun könne.

Zugleich appellierte der Kassierer, sorgfältig mit dem Park umzugehen: "Wenn Ihnen etwas auffällt, dann sagen Sie Bescheid", wandte er sich an die Teilnehmer der sehr gut besuchten Versammlung. Dauerbrenner blieben leider die Hunde im Park, beziehungsweise deren Hinterlassenschaften.

Eingangs löste die Anwesenheit des ersten Vorsitzenden Klaus Stumpfe große Freude unter den Vereinsmitgliedern aus. Stumpfe, gesundheitlich zwar angeschlagen, sei immer "gut informiert" und stehe mit guten Ratschlägen zur Verfügung, wann immer man ihn Zuhause besuche, erklärte Dietrich Herold, der später die Entlastung des Vorstands vornahm.

Zurzeit haben die Schlossparkfreunde 255 Mitglieder: "Uns fehlt unser bester Werber", sagte der stellvertretende Vorsitzende Holger Lulay, und meinte damit Klaus Stumpfe, der sogar den CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers von einer Mitgliedschaft überzeugen konnte. "Wir können ihn nicht ganz kompensieren, aber helfen Sie alle mit, weitere Schlossparkfreunde zu gewinnen", bat Lulay. Eingangs hatte er auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres verwiesen, wobei die Teilnahme an der Pflanzen- und Fahrradbörse, der Infostand zum "Tag des offenen Denkmals" und die jährliche Parkbegehung mit der Verwaltung auch dieses Jahr gesetzt sind. 2017 habe man eine immergrüne Eiche, eine neue Magnolie und eine Säulen-Hainbuche nachgepflanzt, teilte Lulay mit. Bedauerlicherweise sei jedoch eine große Buche einem Pilz zum Opfer gefallen. "Die Standsicherheit war gefährdet, wir hatten jedoch vorausschauend vor Jahren in der Nähe Ersatz gepflanzt", sagte er. 4000 bis 6000 Euro will der Verein 2018 in den Park investieren: Im Gespräch sind Pflanzungen, ein zusätzlicher Pflegegang, die Erneuerung der Hinweisschilder an den Parkeingängen und eine Art "Baumscheibenkalender" an der alten, zusammengekrachten Eiche. Die im nördlichen Abschnitt fällige Wegesanierung verwies Lulay in die Zuständigkeit der Gemeinde.

Kassenprüferin Heidi Gade überreichte dem Vorstand 70 Euro aus dem Getränkeverkauf beim VHS-Neujahrskonzert. Vor Rainer Ludats Bilderrückschau auf den Ausflug ins Elsass wurden langjährige Mitglieder geehrt: für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit Franz Mazura, für 25 Jahre Ruth Hasshoff, Irmi und Wolfgang Hemmersbach sowie Eberhard Netzer.