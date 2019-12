Neckarhausen. (pol/mün) Ein 51 Jahre alter Mann wurde am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Edingen-Neckarhausen Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 9.30 Uhr klingelte ein Mann an der Tür und gab vor, ein Paketzusteller zu sein, berichtet die Polizei. Daraufhin drangen drei Männer in das Büro im Untergeschoss des Hauses in der Fichtenstraße in Neckarhausen ein.

Der allein anwesende 51-jährige Mann wurde von einem Täter mit einem Messer bedroht und gezwungen, einen Tresor zu öffnen. Die Täter raubten Bargeld und Schmuck in bislang noch unbekanntem Wert. Anschließend fesselten sie ihr Opfer und flüchteten.

Das Opfer konnte sich erst nach einiger Zeit später selbst befreien und über Notruf die Polizei verständigen.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Ein Mann soll etwa 1,90 Meter groß und athletisch sein; er habe eine osteuropäische Sprache gesprochen. Bekleidet sei er mit einem dunkelblauen Pullover, einer dunkelblauen Hose und hellbraunen Schuhsohlen gewesen. Zudem habe er eine grobgestrickte Sturmmaske und blaue Einweghandschuhe getragen.

Der zweite Mann soll genauso groß sein und schlank sein. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einer dunkelblauen Jacke mit einem Aufdruck an beiden Ärmeln, einer dunklen Hose und dunklen Schuhe gewesen. Auch er habe bei der Tatausführung eine grobgestrickte Sturmmaske und blaue Einweghandschuhe getragen.

Von dem dritten Tatbeteiligten liegt keine Beschreibung vor.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei melden.