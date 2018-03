Stefanie Bickel, Cordula Samuleit, Manuela König und Bürgermeister Manuel Just (v. li.) informierten über den Naturparkmarkt, der am Sonntag in Leutershausen stattfindet. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Gemeinsam kriegen wir das hin", blickte Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just bei einem Pressegespräch dem kommenden Sonntag, 8. Oktober, mit dem rund um die Leutershausener Markthalle von 11 bis 17 Uhr stattfindenden Naturparkmarkt optimistisch entgegen. Immerhin ist es das erste Mal, dass diese Veranstaltung in der Bergstraßengemeinde gastiert. Fast 40 Anbieter aus der Region werden dabei ihre Produkte präsentieren. Ob Honig, Ziegenkäse, Handwerkskunst oder Biokräuter, die Aussteller zeigen, was so alles im Bereich des Naturparks Neckartal-Odenwald produziert wird. Das darf dann sogleich probiert und gekauft werden.

Die Besonderheit all dieser Produkte ist, dass sie voll und ganz aus der Region stammen. So müssen beispielsweise die Kartoffelprodukte tatsächlich aus Kartoffeln hergestellt werden, die im Bereich des Naturparks Neckar-Odenwald angebaut wurden. "Das wird von uns streng kontrolliert", erklärte Naturparkmarkt-Organisatorin Manuela König. "Daher wird es auch keine Cola geben", warnte Just schon einmal alle Fans dieser und anderer überregional vertriebener Limonaden.

Aus Hirschberg selbst sind allerdings mit Helmut Mäffert und Regina Beck nur zwei Anbieter auf dem Markt vertreten, obwohl durchaus für mehr lokale Produzenten Platz gewesen wäre. "Da ist noch Luft nach oben", hielt Just bezüglich der Teilnehmerzahl aus der Bergstraßengemeinde fest. Er zeigte allerdings Verständnis dafür, dass nach einer mit Arbeit ausgefüllten Woche etwa die Landwirte nicht auch noch den Sonntag auf einem Markt verbringen wollen. "Viele lokale Anbieter wollen erst einmal schauen, wie das läuft", wusste zudem Naturpark-Geschäftsführerin Cordula Samuleit aus der Erfahrung zahlreicher Naturparkmärkte der vergangenen Jahre. Bei den nächsten Märkten wären die lokalen Anbieter dann dabei.

Im Jahr 2011 fand auf Initiative der Stadt Neckargemünd der erste Naturparkmarkt statt. "Uns war schnell klar: Das ist etwas für Produzenten und Konsumenten", blickte Samuleit auf die Anfänge der Märkte in der Region zurück. Im Jahr darauf kam mit Leimen eine weitere Lokalität dazu, und als im Jahr 2014 eine Umfrage unter den Mitgliedskommunen des Naturparks stattfand, ob Interesse an einem solchen Markt besteht, war klar, dass dieses Projekt weiter ausgebaut werden kann. Gleich 15 Gemeinden waren interessiert. "Wir können aber nur fünf Märkte pro Jahr organisieren", erläuterte Samuleit. Das liege unter anderem an den Anbietern, die nicht noch mehr Sonntage opfern wollten.

"Wir hatten die Naturparkmärkte immer etwas aus der Distanz verfolgt", berichtete Just über das Zustandekommen des Markts in Hirschberg. "Das wäre doch was für uns", seien dann aber Bürger auf ihn zugekommen. Man habe diesen Impuls aufgenommen und Interesse an der Ausrichtung eines Naturparkmarkts bekundet. Mit den anderen, ebenfalls interessierten Gemeinden habe man sich an einen Tisch gesetzt und einen Zeitplan für die Ausrichtung der Märkte in den Kommunen erstellt, nach dem Hirschberg in diesem Jahr einen Naturparkmarkt ausrichtet.

Dass die Naturparkmärkte ein voller Erfolg sind, zeigen die Besucherzahlen, die, schönes Wetter vorausgesetzt, bei über 5000 Besuchern liegen können. Dementsprechend werden am kommenden Sonntag Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Markts in der Raiffeisenstraße kaum zu finden sein. Just riet daher, die Parkmöglichkeiten in der Mozartstraße oder an der Martin-Stöhr-Schule zu nutzen. Besser sei es jedoch, gleich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad nach Leutershausen zu kommen. Offizielle Grußworte gibt es ab 13 Uhr von Bürgermeister Just und Landrat Stefan Dallinger.