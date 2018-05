Weinheim. (feld) Sie waren auf Schatzsuche im Wald. Oberhalb des Waldschwimmbads suchten Geocacher am Dienstagabend einen "cache", also ein Versteck mit einer Liste, in die sich der Finder einträgt, und manchmal der einen oder anderen Kleinigkeit, die man über diesen Umweg mit anderen Findern tauschen kann.

Was sie dann fanden, war aber keine "Kleinigkeit". Eine Holzkiste mit den Maßen 80 mal 40 mal 40 Zentimetern (das entspricht einem knapp 130 Liter fassenden Aquarium) lag unbeachtet mitten im Wald. Den Schatzfindern war die Kiste suspekt, sie riefen die Polizei.

Aufgrund des unwegsamen Geländes war für den Abtransport schwereres Gerät nötig, als den Polizeibeamten zur Verfügung stand. Zudem wollte der ursprüngliche Besitzer der Kiste wohl auf Nummer sicher gehen: Über hundert Nägel hatte er durch den Deckel getrieben. Für Öffnung und Abtransport der Kiste forderten die Polizisten Unterstützung durch die Feuerwehr an. Geöffnet offenbarte der Fund seinen Inhalt: einen Holzpfosten, so ein Polizeisprecher.

"Natürlich ist es besser so, als wenn etwas Schlimmes drin gewesen wäre," sagte Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach, obwohl auch in den Einsatzkräften bei einem solchen Vorfall der "Schatzsucher" erwache. Eine gewisse Enttäuschung dürfte sich bei allen Beteiligten eingestellt haben.

Glücklicherweise blieb nicht nur dieser Einsatz ohne Schäden. Auch in den Vortagen war die Feuerwehr lediglich zu zwei Fehlalarmen gerufen worden.