Beim Waidseefestival in Weinheim begeisterten die Fantastischen Vier das Publikum. 2018 soll ihr Auftritt beim Musiksommer in Ladenburg der Höhepunkt sein. Foto: Kreutzer

Von Axel Sturm

Ladenburg. Diese Verpflichtung wird den Ladenburger Musiksommer beflügeln. Die Hirschberger Konzertagentur DeMi-Promotion gab jetzt bekannt, dass beim Open-Air-Festival 2018 die "Fantastischen Vier" auf die Festwiese kommen. "Das ist natürlich ein Knaller, der dem Festival Schwung verleihen wird", sagte Agenturchef Dennis Gissel. Die Alt-Rapper werden im kommenden Jahr deutschlandweit gerade einmal sieben Open-Air-Konzerte geben, und eines davon findet am 8. Juni in Ladenburg statt. Für die Schwaben ist es darüber hinaus das einzige Konzert in der Region.

Gissel ist froh, dass der Musiksommer im kommenden Jahr wieder stattfinden kann. 2017 war es ihm nicht gelungen, geeignete Künstler für die Open-Air-Veranstaltung zu verpflichten, sodass er sich entschloss, eine Pause einzulegen.

Beim Musiksommer sind in den vergangenen Jahren bekannte Künstler wie Ich+Ich, Rosenstolz, Johannes Oerding, Pur und Xavier Naidoo aufgetreten. 2016 lockte der Alpenrocker Andreas Gabalier über 15.000 Konzertbesucher in die Stadt. Das Konzert war zwar ein Höhepunkt für Ladenburg, aber die Verträglichkeitsdiskussion wollte danach nicht abreißen. Die Anwohner waren sehr belastet, und man war sich einig, dass ein solch hohes Besucheraufkommen eine Ausnahme bleiben soll.

Die Diskussionen hat Bürgermeister Stefan Schmutz zwar nicht selbst miterlebt, aber ihm ist bewusst, dass es damals viele kritische Stimmen gab. Daher hat er sich über die Belastungsgrenze des Festivals Gedanken gemacht. "Mehr als 10.000 Besucher sollten es nicht sein", sagte er. Schmutz hält es für einen Gewinn für das Musikfestival, die Fantastischen Vier verpflichtet zu haben. "Das ist ein Höhepunkt für Ladenburg." Für ihn ist das Musikfestival im Sommer, das vom 7. bis 9. Juni über die Bühne geht, "ein idealer Werbeträger".

Der Bürgermeister will Ladenburg in der Tourismusbranche noch bekannter machen. Veranstaltungen wie das Musikfestival würden dabei helfen. Er erwähnte, dass gerade Gastronomie, das Hotelgewerbe und der Einzelhandel von der Veranstaltung profitierten. Er sieht nichts, dass gegen ein dreitägiges Festival spricht, kennt jedoch auch die wirtschaftlichen Gründe, die der Veranstalter ihm erläutert hat. Gissel betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass das Festival in Ladenburg keine gewinnbringende Veranstaltung sei. Das Image der Veranstaltung sei jedoch positiv, nur deshalb sei es möglich gewesen, ein Konzert mit Andreas Gabalier anzubieten, der gewöhnlich nur Open-Air-Locations mit mehr als 30.000 Besuchern auswähle.

Eröffnet wird der Konzertsommer 2018 mit einem "alten Bekannten". Erneut steht Dieter Thomas Kuhn auf der Ladenburger Bühne. Für dieses Konzert werden rund 4000 Besucher erwartet. Der Schlagerstar hat auch deshalb eine treue Fangemeinde, weil seine Konzerte Kult sind. Welcher Künstler am Sonntag, 9. Juni, auf der Festwiesenbühne stehen wird, entscheidet sich in den kommenden zwei Wochen, sagte Gissel. Ein entsprechendes Engagement sei noch nicht unter Dach und Fach.

Für das Konzert der Fantastischen Vier hat der Vorverkauf bereits begonnen. Tickets kosten zwischen 57 und 69 Euro und sind in den RNZ-Geschäftsstellen erhältlich.