Sie freuen sich bereits auf die Premiere von "My Fair Lady" am 8. Juni 2018 (v. l.): Karl-Heinz Schäfer, Hartmut Müller, Jürgen Osuchowski, Wilfried Bootz und Katja Hoger. Foto: Peter Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, das sich die Schüler und Lehrer der Musikschule Badische Bergstraße und die Schauspieler und Sänger des Holzwurm-Theaters gemeinsam auf ihre Fahnen geschrieben haben. Unterstützt von Mitgliedern des Griechisch-Deutschen Freundeskreises Philia, dem Ballett der Weinheimer Blüten und dem MGV Sängerbund 1873 Großsachsen proben zwischen 120 und 140 Mitwirkende schon seit gut einem halben Jahr für die im Juni 2018 in der Stadthalle geplante Aufführung des Musicals "My Fair Lady".

"Eine Mammutaufgabe, der sich alle Beteiligten stellen", ist sich Musikschulleiter Jürgen Osuchowski der Dimension des Vorhabens bewusst. In solch einer Situation kommt eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2000 Euro, wie sie der Bereichsleiter Kunden, Wilfried Bootz, und Hartmut Müller vom Volksbank- Vertiebsmanagement Anfang der Woche im Namen der Volksbank Weinheim-Stiftung übergaben, "wie gerufen".

"Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich", planen die Verantwortlichen für die Musical-Aufführung ein. Das Außergewöhnliche an dem Projekt ist, dass sich Menschen unterschiedlichen Alters und aus den verschiedensten Bereichen des Weinheimer und Hirschberger Kulturlebens zusammengefunden haben und an einem derart anspruchsvollen Stück arbeiten, so Osuchowski.

Bereits 2014 hatte die Musikschule im Rahmen der damaligen 750-Jahr Feier der Sadterhebung Weinheims ebenfalls in der Stadthalle "Das Gauklerlied" mit großem Erfolg aufgeführt. "My Fair Lady" aber sei definitiv noch einmal "eine Nummer größer". Deshalb seien auch die Lehrkräfte der Musikschule und externe Orchestermusiker unter der Leitung des renommierten Dirigenten Jan Paul Reinke (Köln) in das Vorhaben mit eingebunden.

Für die besonders begabten Schüler der Musikschule bedeutet es, "mit Hingabe und Eifer" auch die schwierigsten Passagen aus der Original-Partitur von My Fair Lady einzuüben und gemeinsam mit Kulissenbauern - für das Bühnenbild zeichnet Dieter Korsch verantwortlich - und Requisiteuren zu erleben, wie komplex sich eine Oper oder ein Musical zusammensetzen.

Zahlreiche Probenwochenenden, die ab März kommenden Jahres die "heiße Phase" einläuten, sollen die Ensemblemitglieder noch mehr "zusammenschweißen" und das Gemeinschaftsgefühl weiter stärken. Für alle nicht weniger wichtig, so Osuchowski: "Diejenigen Musikschüler, die später einmal Musik studieren wollen, werden durch ein derartiges Projekt auf das Musikstudium und das spätere Berufsleben vorbereitet". Bereits jetzt erarbeiten die Musikschullehrkräfte mit ihren Schülern im laufenden Unterricht sowie in wöchentlichen "Satzproben" die Stücke. Ab Dezember werden die Solosänger und die Chorsänger von Jan Paul Reinke gezielt auf ihre Rollen und Einsätze vorbereitet und ein-gestimmt. Und auch die Tänzer trainieren bereits ihre Schritte für die Choreografie.

"Alle Einzelmaßnahmen werden dann in den Hauptproben im Frühjahr 2018 zusammengeführt, wenn alle Beteiligten erstmals das Orchester, die Sänger und den Chor hören, die Schauspieler ihre Rollen spielen und die Tänzer zum Klang des Orchesters tanzen", nannte Osuchowski gegenüber Bootz und Müller weitere Details. In den Hauptrollen des Stücks stehen unter anderem Katja Hoger als Blumenmädchen Eliza Doolittle, Holger Mattenklott als ihr Vater Alfred P. Doolittle und Andy Ardelean als Professor Higgins auf der Bühne.

Info: Premiere von "My Fair Lady" ist am Freitag, 8. Juni 2018. Weitere Vorstellungen finden am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, statt. Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt) und 24 Euro sind ab dem 20. November im Vorverkauf bei der Kulturgemeinde Weinheim erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 22 Euro (ermäßigt) und 28 Euro.