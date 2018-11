Pinocchio (l.) ist kein Mensch - aber in seinem Verhalten doch allzu menschlich. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Die Abenteuer des Hampelmannes "Pinocchio" als modernes Familien-Musical? Die Kulturgemeinde Weinheim macht’s möglich. Das Musical wird am Dienstag, 20. November, um 15.30 Uhr vom Ensemble der Kleinen Oper Bad Homburg aufgeführt. Grundlage der modernen Fassung ist die berühmte Geschichte von Carlo Collodi, willkommen ist junges Publikum ab 5 Jahre.

Die Handlung: Irgendwo in Italien lebt der alte Holzschnitzer Geppetto. Er ist arm und einsam. Eines Tages schenkt ihm sein Freund, Meister Kirsche, einen Holzblock. Es ist ein besonders hübsches Stück Holz. Weil Geppetto sich schon immer einen Sohn gewünscht hat, beginnt er, eine Puppe zu schnitzen. Doch es entsteht keine gewöhnliche Puppe. Geppettos Puppe kann laufen und sprechen. Er nennt sie Pinocchio.

Geppetto wünscht sich nichts sehnlicher, als dass aus Pinocchio ein echter Junge aus Fleisch und Blut wird. Die blaue Fee will ihm dabei helfen. Doch bevor Pinocchio ein Mensch werden kann, muss er beweisen, dass er ein guter, fleißiger und ehrlicher Junge ist. Die Erlebnisse des Pinocchio eignen sich vortrefflich, um das Hauptanliegen der Kleinen Oper Bad Homburg zu transportieren: Bildung durch Unterhaltung. Mit dabei sind neben Pinocchio und Geppetto die blaue Fee, die Bösewichte Fuchs und Kater, ein Bauer und ein kleiner Kobold.

Das Ensemble - "echte" Opernsänger und Schauspieler, dazu ein Konzertpianist, der live am Flügel begleitet - habe aus den Abenteuern des Pinocchio ein Kaleidoskop aus bunten und lustigen Szenen geschaffen, mit farbenfrohen Kostümen, einer opulenten Bühnenausstattung, einem ausgefallenen Lichtdesign und jeder Menge Pyrotechnik, wirbt die Kulturgemeinde. Mit Lust und Laune führt die Kleine Oper Bad Homburg das Publikum spielerisch an klassische Melodien aus Oper und Operette heran. Als Zuschlag wird das Ganze mit Popmusik und fetzigen Tänzen garniert. Beste Unterhaltung für die ganze Familie - von Opa und Oma bis zu den Enkeln.

FiInfo: Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Kulturgemeinde in der Stadthalle und unter 06201/12282. Werktags von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr oder rund um die Uhr unter www.kulturgemeinde.de.