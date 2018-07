Es war ein Betrieb wie sonst nur an Weihnachten: In der Hohensachsener Lutherstraße 13 deckten sich die langjährigen Kunden der Metzgerei Schmitt noch mal mit Fleisch und (Dosen-)Wurst ein, "als stehe eine Hungersnot bevor". Die RNZ hat mit Kunden und dem Geschäftsinhaber gesprochen. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim-Hohensachsen/Rippenweier. Mit dem Juxschlager "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei" landete Stephan Remmler 1987 einen Erfolgshit. Das gilt 31 Jahre nach der Zeit der "Neuen Deutschen Welle" auch für Metzgermeister Herbert Schmitt. Der 65-Jährige hat am Samstag die Tür seiner Hohensachsener Filiale endgültig abgeschlossen, aus Altersgründen.

Sein Großvater Jakob ("Der kloane Jockel") hatte das Ladengeschäft in der Lutherstraße 1951 gegründet, sein Vater Herbert hatte es übernommen. Und auch in dem Schmitt’schen Hauptgeschäft in Rippenweier heißt es ab kommendem Samstag, 28. Juli, nicht mehr: "Darf’s ein bisschen mehr sein?", sondern "Das war’s!".

Das hat am letzten Verkaufstag bei Weitem nicht nur die Hohensachsener Kundschaft bedauert. Auch aus Lützelsachsen, Schriesheim und sogar aus Dossenheim und Heidelberg-Handschuhsheim kamen noch einmal die langjährigen Stammkunden, um sich ein allerletztes Mal mit frischem Aufschnitt, Fleischwurstringen, Wildgulasch, Grillgut und vor allem Schwartenmagen, Blut-, Brat- und "Lewwerworscht" in Dosen einzudecken.

Seit 1980 führten Herbert Schmitt und seine Ehefrau Monika den Laden: "Oftmals mit bis zu 80 Stunden Arbeitseinsatz in der Woche." Der Metzgerberuf sei für ihn dennoch "der schönste Beruf der Welt", sagt Schmitt. Die Verarbeitung der Tiere, die Treue und das Lob seiner Kunden für den guten Geschmack und die Qualität seiner Frischfleisch- und Wurstware: All das habe ihm bis zuletzt Freude bereitet.

Dass das Ende der Familientradition bevorsteht, sei ihm und seiner Ehefrau schon länger bewusst gewesen. Weder der Sohn noch die Tochter hätten Interesse gezeigt, den Betrieb weiterzuführen. Was nicht nur damit zusammenhängt, dass man morgens früh aufstehen muss und meist auch keinen Sonn- und Feiertag kennt. Sondern auch viel mit dem überhandnehmenden bürokratischen Aufwand "drumherum" sowie dem Fachkräftemangel zu tun hat.

Die Kunden seien nicht nur wegen Geschmack, Frische, Qualität und Vielfalt der angebotenen Erzeugnisse hergekommen, sondern auch wegen der in Hohensachsen wie in Rippenweier vorgefundenen "familiären Atmosphäre und Beratungsqualität", verdeutlicht Rudi Schneider. Dafür habe man gerne einen längeren Anfahrtsweg in Kauf genommen, sagt er.

Wenn man sieht, was im Wurst- und Fleischbereich sonst "so gedreht wird", könne es einem selbst wiederum den Magen umdrehen, bezieht er sich auf einen dieser Tage im Fernsehen ausgestrahlten Bericht. "Es geht immer mehr an Ortsgeschichte verloren": An die älteren Menschen, die neben dem "kurzen Einkaufsweg" nun einen weiteren beliebten "Kommunikationspunkt" verlieren, denkt Helga Bletzer aus Leutershausen. Jetzt müsse ihr halt, weil sie "nicht mehr so gut zu Fuß ist", der Sohn die Wurst und das Fleisch aus dem Supermarkt mitbringen, hofft Kundin Maria Sander.

"Wie an Weihnachten" sei das Geschäft in den vergangenen Tagen gelaufen, so Metzger Herbert Schmitt. Er sei mit dem Füllen kaum nachgekommen. Die Menschen hätten sich mit Dosenwurst eingedeckt, als stehe eine Hungersnot unmittelbar bevor.

"Traurig, dass alles nur noch mit Masse gemacht wird", findet Bernhard Hamburger. Für ihn sei das Vertrauen in die Person des Metzgers oder Bäckers wichtig, "damit man weiß, was in der Wurst verarbeitet wird oder in dem Brot drin ist".

Eigens aus Schriesheim ist Elke Ruland gekommen. Auch sie findet es "sehr schade, dass mit den Schmitts erneut ein Handwerksbetrieb mit einem tollen, freundlichen und zuvorkommenden Team" die Ladentür für immer schließt.

Und wie geht’s mit den Schmitts weiter? "Erst einmal Urlaub im hohen Norden machen, in Flensburg", gibt Herbert Schmitt noch weitere Ziele vor: "Mehr Zeit für die Enkel haben" und "darüber nachdenken, wo wir künftig unsere Wurst und unser Fleisch einkaufen".

Was mit den beiden Metzgerläden geschieht, steht in den Sternen. Ob es wieder ein Metzger wird? "Eher unwahrscheinlich", zeigt sich Schmitt skeptisch. Und verabschiedet sich von seiner Kundschaft mit einem Dankeschön-Aushang an der Ladentür: "Wir hatten Schwein mit Ihnen als treue Kunden!".