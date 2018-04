Die Weinheimer Hauptstraße am 9. Oktober in den Stunden nach der Tat. Foto: Dorn

Weinheim. (web) Knapp einen Monat nach der furchtbaren Messerattacke auf den 24 Jahre alten Angestellten eines Hauptstraßen-Händlers hoffen die Ermittler der Staatsanwaltschaft Mannheim, demnächst etwas Licht ins Dunkel bringen zu können. "Wir ermitteln nach wie vor in alle Richtungen, es werden auch noch Zeugen vernommen", sagte Sandra Utt, Sprecherin der Staatsanwaltschaft für allgemeine Strafsachen, gestern auf Anfrage. Möglicherweise könne die Behörde in eineinhalb Wochen weitere Erkenntnisse bekannt geben.

Der 46 Jahre alte, mutmaßliche Täter befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Gegen ihn besteht der dringende Verdacht des versuchten Mordes. Er soll am 9. Oktober zur Mittagszeit den Tabakwaren-Laden in unmittelbarer Nähe der Reiterinnen-Statue von der Hauptstraße aus betreten haben. Zunächst soll er vorgetäuscht haben, hier etwas einkaufen zu wollen - um dann völlig unvermittelt und hinterrücks auf den 24-jährigen Angestellten einzustechen. Er soll erst aufgehört haben, als ein beherzter Zeuge dem jungen Mann zu Hilfe kam. Der 24-Jährige erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Entgegen anderslautender Aussagen von Augen- beziehungsweise Ohrenzeugen des Vorfalls sei sicher, dass zwischen Täter und Angestelltem keinerlei persönliche Beziehung bestand, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.