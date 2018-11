Florian Köhler ist von Beruf Medieninformatiker und arbeitet an der Dualen Hochschule in Mannheim sowie als selbstständiger IT-Berater. Er lebt in Edingen-Neckarhausen. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Das Internet ist ein Netzwerk an Netzwerken. Jeder kann mithelfen, es besser zu machen." Einer, der sich dieses Ziel gesetzt hat, ist Florian Köhler. Der 35-jährige Diplom-Medieninformatiker arbeitet an der Dualen Hochschule in Mannheim und ist daneben als freiberuflicher IT-Berater tätig.

Ehrenamtlich ist Köhler engagiert beim gemeinnützigen Verein "Freifunk Rhein-Neckar" (FFRN), der sich vor vier Jahren aus dem RaumZeitLabor in Mannheim heraus gründete. Sein Ziel ist es, ein frei zugängliches Funknetz (WLAN) aufzubauen, das von Bürgern für Bürger betrieben wird. Je mehr sich daran beteiligen, desto dichter wird das Netz.

Hintergrund Die Ursprünge von Freifunk reichen weit zurück: Vor über 15 Jahren experimentierten im Hackerspace C-Base in Berlin wöchentlich Menschen mit der damals noch neuen WLAN-Technologie. > Die Freifunk-Bewegung ist eine dezentrale Initiative, um Menschen zu vernetzten und ihnen dabei die technischen Hintergründe zu vermitteln. Aktuell gibt es in [+] Lesen Sie mehr Die Ursprünge von Freifunk reichen weit zurück: Vor über 15 Jahren experimentierten im Hackerspace C-Base in Berlin wöchentlich Menschen mit der damals noch neuen WLAN-Technologie. > Die Freifunk-Bewegung ist eine dezentrale Initiative, um Menschen zu vernetzten und ihnen dabei die technischen Hintergründe zu vermitteln. Aktuell gibt es in Deutschland über 350 Communities: www.freifunk.net > Freifunk Rhein-Neckar (FFRN) ist eine Community innerhalb der Freifunk-Bewegung. Die rechtliche Absicherung, zum Beispiel Servermiete und die Abwicklung von Spenden, übernimmt der gemeinnützige Verein Freifunk Rhein-Neckar. Der Fokus liegt jedoch auf der Community und den Menschen, die sich dort engagieren. > Die Community organisiert sich über das Forum https://forum.ffrn.de. Sie trifft sich regelmäßig an wechselnden Orten im Rhein-Neckar-Kreis. > Die technischen Vorarbeiten an FFRN begannen Ende 2013 im RaumZeitLabor in Mannheim. Anfang 2014 bildete sich die Community und der lokale Förderverein wurde gegründet. > Es gibt eine FAQ (frequently asked questions), in der viele wiederkehrende Fragen zu Recht und Technik erklärt werden: http://faq.ffrn.de > In der FFRN-Community gibt es derzeit knapp 1000 Freifunk-Router (sogenannte Knoten), die über sieben Gatewayserver mit dem Internet verbunden sind und monatlich rund 300 Terabyte Daten durchleiten. > Detaillierte Statistiken gibt es unter http://s.ffrn.de > Eine Übersichtskarte gibt es unter https://map.ffrn.de > Auf der FFRN-Webseite findet man ein How-To-Do-Video, wie man aus einem kompatiblen Router einen Freifunk-Knoten macht. Als Einsteigergerät empfiehlt FFRN den TP-Link WR1043NDv5, den man ab 30 Euro kaufen kann: https://ffrn.de/mitmachen.html

[-] Weniger anzeigen

2015, so erzählt Köhler, kam "ein großer Schub durch die ehrenamtlichen Helfer in den Flüchtlingsunterkünften". Diese waren bestrebt, ihren Schützlingen ein stabiles Internet zur Verfügung zu stellen, weil das oft die einzige Kontaktmöglichkeit in die Heimat war, aus der sie geflohen waren.

Köhler sagt, dass Freifunk in den Hochzeiten rund 40 Unterkünfte mit freiem WLAN versorgt habe. Inzwischen geht dieser Teil der Arbeit von Freifunk deutlich zurück, da immer mehr Unterkünfte schließen. Der Verein FFRN kümmert sich um die rechtlichen Aspekte, die Community um die Menschen und um die Technik. Wer Fragen hat, findet hier Antworten. Auch durchaus mal nachts oder am Wochenende.

In der Community von Freifunk sind viele Berufe vertreten. "Das sind keine klassischen Nerds - die haben zwar die technischen Grundlagen geschaffen, doch die Community ist ganz durchmischt", sagt Köhler. Er selbst ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und hält in Edingen-Neckarhausen den Kontakt zur Gemeinde. Zum Beispiel wenn es darum geht, Flüchtlingsunterkünfte wie in der Gerberstraße ans Netz zu bringen. Das sei schwierig gewesen, erinnert sich Köhler. Ein Jahr lang haben sich die Ehrenamtlichen mit Zuständigkeiten herumgeschlagen, um ihr gutes Werk zu tun.

Als sich die Gemeinde dann 2017 entschloss, am Rathaus in Edingen und rund ums Schloss in Neckarhausen ein offenes Netz zur Verfügung zu stellen, in dem man gratis surfen kann, ging der Auftrag aber an den kommerziellen Anbieter SM!GHT, eine Tochter der EnBW. Rund 5000 Euro investierte die Gemeinde, dazu kommen monatliche Gebühren in Höhe von 200 Euro. Köhler ärgert sich darüber - und da ist er nicht der einzige - weil sich diese Summe einsparen ließe.

"Die Gemeinde mietet hier für teures Geld eine Dienstleistung, die auch gemeinschaftlich zu erbringen wäre", sagt er. Dass der Gemeinderat sich auf Vorschlag der Verwaltung bei der Vergabe gegen Freifunk entschieden hat, kann Köhler nicht wirklich nachvollziehen. "Es ist schon richtig, dass wir bei der Gemeinde vorgesprochen hatten. Aber damals ging es um die Flüchtlingsunterkunft und nicht ums öffentliche WLAN", sagt er. Die Gemeinde sagt, sie habe sich mit dem "interessanten" Angebot von Freifunk befasst. Letztlich habe man aber aus Sicherheitsbedenken abgelehnt, um nicht haften zu müssen, falls jemand über Freifunk illegale Downloads tätige oder verbotene Seiten aufrufe.

Doch von dieser sogenannten "Störerhaftung" war Freifunk von Anfang an ausgenommen. Seit 1. September 2017 existiert die "Störerhaftung" zudem nicht mehr. Der Gesetzgeber hat sie abgeschafft. Sicherheitsbedenken lässt Köhler daher nicht gelten. Es sei heute technischer Standard, im World Wide Web Daten abhörsicher mittels des Kommunikationsprotokolls Hypertext Transfer Protocol Secure, kurz "HTTPS", zu übertragen. "Bei dem Thema ist viel kommerzielles Interesse dabei", findet Florian Köhler.

Freifunk funktioniert anders als gewerbliche Anbieter. "Wir wollen Wissen über Netze weitergeben und Menschen verbinden", sagt Köhler. Wer hier mitmachen will, wie beispielsweise schon länger die Post-Apotheke in Neckarhausen, kauft sich einen Router für rund 30 Euro und spielt die frei verfügbare und kostenlose Freifunk-Software darauf. Die häusliche Infrastruktur wird dabei nicht verändert - der Freifunk-Router ist jederzeit zu- und abschaltbar.

Das Thema "Menschen verbinden" ist dem 35-jährigen, der vor wenigen Wochen Vater einer kleinen Tochter wurde, wichtig. Freie Zeit verbrachte der Neckarhäuser bislang gerne mit Reisen und Fotografieren. "Das Internet ist keine Ware, die man kauft. Man kann es mitgestalten", betont Köhler. Alle könnten gemeinschaftlich daran arbeiten, die Lage zu verbessern. "Man kann gemeinsam funken, statt gegeneinander", sagt er weiter. In Mannheim seien beispielsweise Menschen rund um den Nebenius-Platz am GBG-Bürgercafé dabei, ein Freifunk-Netz aufzubauen.