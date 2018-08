Hirschberg. (zg/ans) Vor gut einem Jahr, am 24. Oktober, zum "Tag der Bibliotheken" war es so weit: Hirschberg wurde Mitglied im Verein "Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar" und kann seitdem allen Bibliotheksnutzern auch E-Medien zum Download und Streamen zur Verfügung stellen. "Das Angebot wird erfreulicherweise rege in Anspruch genommen", schreibt die Gemeindebücherei in einer Pressemitteilung: Bis heute wurden über metropolbib.de in Hirschberg schon mehr als 4000 E-Medien heruntergeladen. Hinzu kommt das Online-Lesen von Zeitungen und Magazinen aus aller Welt über PressReader. Die Metropol-Card, der gemeinsame Leseausweis, der in jetzt 33 Bibliotheken der Region gilt, gibt es ebenfalls seit einem Jahr auch in Hirschberg. 27 Leser nutzen dieses Angebot.

Zu diesem Mehrfach-Jubiläum gibt es verschiedene Aktionen: Die Metropol-Card-Bibliotheken veranstalten eine virtuelle Schnitzeljagd, bei der ein Lösungssatz zusammengesetzt werden muss. Auf der Website jeder einzelnen Bibliothek des Verbundes findet sich ein Buchstabe. Es gibt zehn Preise zu gewinnen, der Hauptpreis ist ein "Tolino E-Reader". Die Aktion läuft bis 7. November (Infos auf metropolcard.net).

Die Gemeindebücherei veranstaltet vom 23. bis 28. Oktober einen großen Bücherflohmarkt in der Bücherei Leutershausen im Erdgeschoss. Es finden sich ausgemusterte Bücher aus dem Bestand und Bücherspenden neueren Datums darunter. Den Preis bestimmt man selbst. Außerdem erhält jeder, der sich am "Tag der Bibliotheken", also am Dienstag, 24. Oktober, in der Gemeindebücherei Hirschberg neu anmeldet, den Leseausweis kostenlos für ein Jahr.