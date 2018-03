Mit 378 Teilnehmern formierte sich das größte Starterfeld der verschiedenen Mathaisemarkt-Läufe im Unteren Schulhof zum "Volksbank Kurpfalz Lauf". Manch einer ist hierfür auch in ein originelles Kostüm geschlüpft, so wie dieser Löwe (r.). Fotos: Kreutzer

Mit 378 Teilnehmern formierte sich das größte Starterfeld der verschiedenen Mathaisemarkt-Läufe im Unteren Schulhof zum "Volksbank Kurpfalz Lauf". Manch einer ist hierfür auch in ein originelles Kostüm geschlüpft, so wie dieser Löwe (r.). Fotos: Kreutzer

Schriesheim. (nip) So wenig hatte Michael Stang noch nie in einer Nacht vor dem engelhorn-sports-Mathaisemarktlauf geschlafen. "Ja, es hat geschneit und nein, der Lauf wird nicht abgesagt", stand auf der Internetseite der Traditionsveranstaltung in ihrer 24. Auflage zu lesen. "Um sechs Uhr war Schneeschippen angesagt", erklärte Stang in einer Pause zwischen den Läufen für die ganze Familie und nahezu jeden Alters inklusive der Deutschen Meisterschaft für Zahnärzte.

Der gastgebende TV Schriesheim, vor allem die Leichtathletikabteilung rund um das bewährte Organisationsteam mit Michael Stang an der Spitze, musste einen guten Draht zu Petrus haben: Pünktlich zur Mittagszeit war der Schnee geschmolzen. "Dort, wo die Sonne nicht hinkam, war es aber ganz schön rutschig. Da musste man Tempo rausnehmen und aufpassen", sagte Fabienne Amrhein (engelhorn sports team - MTG Mannheim), die später die "Kia Autohaus Doll Challenge" zum zweiten Mal in Folge in 36:02 Minuten gewann. Die "Kia Challenge", für die Topläufer aus dem In- und Ausland und ebenso wie der "Volksbank Kurpfalz Lauf" nach ihren Sponsoren benannt, wartete mit einer Überraschung auf: Der 23-jährige gebürtige Äthiopier Abdi Uya (TSV Schott Mainz) flog geradezu über den Rundkurs und knackte mit 30:10 den bisherigen Streckenrekord bei den Männern von 30:20. "Ich war zum ersten Mal hier dabei", sagte Uya, der zurzeit die Mittlere Reife und dann das Abitur anstrebt und in Limburg wohnt. "Positiv ist hier das Publikum, und die Strecke war ohne Wind. Aber die Kurven sind schwierig."

Zur Mittagszeit starteten zunächst die fünf Läufe für die Kinder und die Schulstaffeln, belohnt mit Urkunden und Auszeichnungen sowie der Bitte, doch gerne das Staffelholz wieder zurückzugeben.

Anschließend formierte sich mit 378 von insgesamt 1100 Teilnehmern das größte Starterfeld im unteren Schulhof zum "Volksbank Kurpfalz Lauf" über zehn Kilometer. Ein bunter Reigen an Hobbysportlern und Athleten, die auch zum "Highlight" des Tages, der "Kia Challenge" gepasst hätten, wie Sprecher Christian Stang informierte. Er war im Unteren Schulhof eingesprungen für Toni Dausch, der krankheitsbedingt ausfiel. "Er liegt jetzt im Bett und weint", meinte Stang trocken. Doch lag natürlich Wahrheit in seinem Spruch, denn die Volksfestatmosphäre, die Dausch diesmal verpasste, ist das, was den Läufern und auch den Organisatoren gut gefällt.

In der Schillerstraße befeuerte eine Percussion-Gruppe die Rundenzieher und "überall sieht man bekannte Gesichter", wie RNZ-Redaktionsmitglied Frederick Mersi erklärte. Vorbereitet hatte sich der für Schriesheim zuständige Redakteur durch einige Trainingseinheiten mit dem Jugendkreis, dessen Teilnehmer es alle ins Ziel schafften. Die Sieger hießen hier Friedrich Biniok und Larissa Müller. Alle drei Erstplatzierten bekamen Urkunden, Pokale, Sach- und Geldpreise, überreicht von Christian Alles, Michael Stang, den Weinhoheiten und Sponsoren (alle Ergebnisse unter www.mathaisemarktlauf.de).

Tapfer auch, wie sich drei Feuerwehrleute in voller Montur, um 18 Kilo schwerer als normal, über die Strecke kämpften und damit die Schlagkraft der Truppe eindrucksvoll bewiesen.