Schriesheim. (fjm) Tim Toupet, Ina Colada, DJ Danny Malle und Stammgast Almklausi: Am Dienstag, 12. März, steht das Festzelt während der "Maximum Sunshine Party" ab 18 Uhr wieder ganz im Zeichen der Partyschlager-Stars vom Ballermann. Wenn dann auf dem Festplatz Hits wie "Mama Laudaaa" und "So ein schöner Tag" erklingen, ist ausgelassene Stimmung garantiert.

Tickets zum Preis von elf Euro gibt es im Vorverkauf ab sofort im Bürgerbüro des Rathauses sowie ab Mittwoch bei "Ela’s Modeatelier", Talstraße 11, zu den jeweiligen Öffnungszeiten. In Ladenburg werden zudem im "Modehaus Riebel", Marktplatz 1, Karten für die Feier verkauft. Im Internet sind die Karten zudem rund um die Uhr unter www.hamel-zelt.de/tickets erhältlich. Zum Vorverkaufsstart verlost die RNZ fünf mal zwei Tickets für die große Party-Sause. Alle Gewinner werden am Freitagnachmittag benachrichtigt. Die RNZ wünscht allen Teilnehmern viel Glück!

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0 13 78 22 / 70 23 22 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort MALLORCA sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Donnerstag, 7. März, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).