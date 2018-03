Nach Schneefall am Freitag ging es auf dem Festplatz richtig rund: Der "XXL Racer" beförderte Adrenalin-Junkies in schwindelerregende Höhen, gemütlicher ging es in Kettenkarussell und Riesenrad zu. Am Samstagabend rockte die T-Band den voll besetzten Zehntkeller (u.l.), am Sonntagmorgen maßen sich Boxer aus Deutschland und Italien im Festzelt (u.r.). Fotos: Kreutzer

Von Frederick Mersi

Schriesheim. Zum Warmschunkeln waren die Besucher des Krönungsabends am Freitag noch aufgerufen worden, doch die Temperaturen im Festzelt blieben frostig. Weder Bürgermeister Hansjörg Höfer noch BDS-Chef Rolf W. Edelmann konnten sich an einen so kalten Mathaisemarkt-Start in ihren Amtszeiten erinnern. Zentimeterhoch lag draußen der Schnee, und dennoch: "Mathais bricht’s Eis", wiederholte Höfer unermüdlich. Und er sollte recht behalten. Am Samstag taute der Schnee gerade rechtzeitig für den Mathaisemarktlauf, am Sonntag schien bei bis zu zwölf Grad die Sonne.

36.000 Besucher nannte Feuerwehrkommandant Oliver Scherer am Sonntagabend als offizielle Zahl des ersten Wochenendes, etwa 14.000 weniger als im Vorjahr. Doch allein während des Festzugs fanden 22.000 Gäste den Weg in die Schriesheimer Kernstadt. "Es waren aber auch Lücken am Straßenrand", so Scherer. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch. "Das war heute sensationell", sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer gestern Abend. "Das Wetter war eine Belohnung für alle Zuschauer und Teilnehmer."

Auch im Festzelt war am Samstagabend so viel Betrieb, dass die Sicherheitsleute am Eingang niemanden mehr hineinließen. Es bildete sich eine Schlange bis zum Eingang des Riesenrads, doch die Türsteher blieben eisern.

"Wir arbeiten jetzt schon mehrere Jahre zusammen, und ich bin sehr zufrieden", sagte Festzelt-Wirtin Ilona Böhm. Im Zelt habe es keine größeren Probleme gegeben: ein, zwei kleinere Rangeleien, dazu noch zwei Minderjährige im Vollrausch. Beide seien allerdings älter als 16 Jahre gewesen, so Böhm und DRK-Chefin Stefanie Zöllner übereinstimmend.

Mit den Besucherzahlen sei sie an den Abenden sehr zufrieden gewesen, sagte Böhm. Luft nach oben gebe es dagegen noch beim Samstagnachmittag. "Da waren zwar einige Familien im Zelt, aber wir würden ganz gern noch darüber hinaus Publikum ansprechen", so Böhm. "Ich habe da auch schon ein paar Ideen, die ich dem Marktausschuss vorstellen will."

Insgesamt zufrieden waren auch die Betreiber der Straußwirtschaften mit dem Besuch am ersten Wochenende: Im Zehntkeller herrschte beim Auftritt der T-Band wieder großer Andrang, auch in "Majer’s Weinscheuer" wurde ausgelassen gefeiert. "Bei uns ging es im Keller abends richtig rund", sagte Philipp Wehweck vom gleichnamigen Weingut. Erstmals dabei war dieses Jahr das Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch", in dem "Gonzo’s Jam" den großen Saal rockten.

Zufrieden war auch Werner Kranz, Abteilungschef Boxen beim Kraftsportverein (KSV) und Organisator der 43. Boxmatinee: Nur wenige Plätze blieben am Sonntagvormittag im Festzelt in den hinteren Reihen frei. "Alle haben übereinstimmend gesagt, dass das eine super Veranstaltung war", so Kranz. Das galt auch für den Mathaisemarktlauf mit 1100 Teilnehmern am Samstag. Viele Zuschauer säumten den Streckenrand, bei bestem Wetter wurde gar der Streckenrekord geknackt (siehe Artikel unten).

Zwischenfälle gab es kaum: Die Sanitäter des DRK wurden 27 Mal gerufen, vier Patienten mussten ins Krankenhaus. "Darunter waren vor allem Schnittverletzungen von Stürzen", so Stefanie Zöllner. "Das war aber alles nichts Dramatisches." Auch Höfer befand: "Es ist bisher ein sehr friedliches Fest." Ordnungsamtschef Dominik Morast bestätigte dies: "Aus unserer Sicht ist bisher alles planmäßig verlaufen."