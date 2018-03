Ladenburg. (skb) Gleich mit zwei Veranstaltungen startet "quergedacht", die Kunst- und Kulturreihe der Evangelischen Gemeinde, in den Frühling: Singer-Songwriterin Valerie Lill gibt am Freitag, 23. März, erneut ein Konzert in der Evangelischen Stadtkirche, und am 14. April kommen Samuel Koch und Samuel Harfst samt Band zur gemeinsamen Konzertlesung in die Martinsschule.

Während Harfst bereits zu Gast in Ladenburg war, hat Schauspieler Samuel Koch durch seinen tragischen Unfall vor sieben Jahren bei "Wetten dass ..?!" traurige Berühmtheit erlangt. Rückblickend bekennt er: "Hätte ich von Anfang an gewusst, dass ich so lange fast vollständig gelähmt verbringen muss, ich wäre durchgedreht."

Andererseits habe er "viele Stunden erlebt, die schön und glücklich waren und die mir gezeigt haben, dass es sich öfter lohnt zu leben, als man denkt", sagt Koch. Nicht zuletzt durch sein Schauspielstudium habe er gelernt, sich auf das "Was kann ich?" zu konzentrieren, statt ständig zu fragen: "Was kann ich nicht?".

Samuel Harfst, der schon vor rund drei Jahren die Stadtkirche füllte, passt eigentlich in keine Schublade: Ein Straßenmusiker, der es ins Vorprogramm von Whitney Houston schaffte; ein belesener Schreiber, der nichts mit Noten anfangen kann.

Am 14. April liest Koch in der Martinsschule aus seinem Buch "Rolle vorwärts". Harfst präsentiert Lieder aus seinem mittlerweile achten Album "Endlich da sein, wo ich bin".

Valerie Lill stellt deutsche Texte in den Mittelpunkt, die zum Nachdenken über Gott und die Welt anregen, ausdrucksstarke Melodien und vielsagende Poetry-Slams. In ihren Konzerten mischt sie authentische Songs und durchdachte Wortakrobatik und berührt ihr Publikum mit Musik und Lyrik, die zart und kraftvoll zugleich ist, voller Humor und Tiefgang.

Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten für das Konzert von Valerie Lill (Vorverkauf: zehn Euro, Abendkasse: zwölf Euro) und für die Konzertlesung vom Samuel Harfst & Samuel Koch (Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 20 Euro) sind ab sofort erhältlich im Evangelischen Pfarramt und bei der Buchhandlung "Seitenweise Bücher am Markt".