Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Wallfahrten und Pilgerfahrten haben in allen großen Weltreligionen eine lange Tradition. Bereits in der frühen Kirchenzeit beginnen die ersten Pilgerströme. Im Mittelalter erfahren sie einen großen Aufschwung, der sich - mit Schwankungen - bis heute fortsetzt. Gegenwärtig kommt dies im neu aufgekommenen großen Interesse am Jakobsweg zum Ausdruck.

Die bedeutenden Wallfahrtsorte der Christen - Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela - sind dabei seit jeher wichtige Ziele. Am Mittwoch, 15. August, ist aber Leutershausen für die Christen an der Bergstraße, im nordbadischen Raum und weit darüber hinaus Wallfahrtsziel. Für die Katholische Pfarrgemeinde Leutershausen hat das Fest Mariä Himmelfahrt eine ganz besondere Bedeutung. Über 275 Jahre schon wird dieser Festtag von den katholischen Christen als der Hauptwallfahrtstag in der Gemeinde gefeiert.

Hintergrund 8 Uhr Beichtgelegenheit 9.25 Uhr Rosenkranzgebet 10 Uhr Wallfahrtsmesse mit Segnung der Kräutersträuße, parallel findet ein Kinder-Wortgottesdienst für Familien statt. Die Kinder ziehen mit den Eltern in einen anderen Raum. Am Ende der Messfeier kommen die Kinder wieder dazu und können dann auch ihre Kräutersträuße segnen lassen. 14.30 Uhr Rosenkranzgebet 15 Uhr Marienvesper; Predigt: Pierre Gerodez, Diakon aus Hemsbach 16 bis 19 Uhr Beichtgelegenheit 19.30 Uhr Festliche Eucharistiefeier unter Mitwirkung des Kirchenchors St. Johannes Leutershausen und der Musikkapelle "Ave Maria". Predigt: Domkapitular Offizial Thorsten Weil aus Freiburg. Anschließend Lichterprozession durch den gräflichen Schlosspark mit abschließendem Segen vor der Loreto-Kapelle. Info: Veranstaltungsort ist jeweils die katholische Wallfahrtskirche St. Johannes. Sie befindet sich gegenüber vom Pfarrhaus mit der Adresse: Vordergasse 32, Hirschberg-Leutershausen. Zu den Parkmöglichkeiten siehe Artikel links. wabra

Ein Blick in die Geschichte der "Schwarzen Madonna": Lange Zeit übten im Ort die Herren von Hirschberg ihre Herrschaftsrechte aus. Als "Hirschberger Lehen" wurde das Besitztum vom Kloster Lorsch und später von den Pfalzgrafen verwaltet. Das Geschlecht der Hirschberger starb im Jahr 1611 aus. Während den Wirren des Dreißigjährigen Krieges, in denen Leutershausen fast vollkommen eingeäschert wurde, wechselte das Lehen sehr häufig die Besitzer. Nach dem Westfälischen Frieden von 1648 kam Leutershausen wieder an die Kurpfalz.

Im Jahr 1700 erwarb der kurfürstliche Kanzler Franz Melchior von Wiser das Lehen. Graf Ferdinand Andreas von Wiser ließ 1710 ein Schloss errichten. 32 Jahre danach wurde eine kleine Gnadenkapelle auf dem Schloss-Areal mit dem Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" von Loreto festlich eingeweiht. Bereits zu dieser Zeit kamen die Gläubigen aus den umliegenden Gemeinden nach Leutershausen, um hier Maria zu verehren. Bis zum Umzug in die neue Kirche im Jahr 1907 wurde am Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" in der kleinen Loreto-Kapelle im Schlosshof gebetet.

Bei dem Gnadenbild handelte es sich um eine Nachbildung desjenigen im "Heiligen Haus" von Loreto nahe Ancona in Italien, das Ferdinand Andreas Graf von Wiser nach Leutershausen bringen ließ. Die "Schwarze Madonna" von Loreto war damals auch die Schutzpatronin des kaiserlichen Hauses von Habsburg in Wien, zu deren Einzugsgebiet auch Bayern mit der Kurpfalz gehörte. Graf Ferdinand Andreas von Wiser (1677-1751) war auch Gesandter des Kurfürsten am Wiener Hof. Hier befand sich die kaiserliche Loreto-Kapelle. Kaiser Ferdinand II. (1578-1637) war verheiratet mit Kaiserin Eleonora, die in Wien in der Augustinerkirche eine Loreto-Kapelle erbauen ließ. In dieser Hofpfarrkirche (bis 1918) legte Kaiser Ferdinand II. das Gelübde ab, den Katholizismus im gesamten Habsburgerreich wieder als allein bestimmende Religion zu verbreiten.

Dazu gehörte auch in den folgenden Jahrzehnten die Marienverehrung aller Habsburger. Graf Ferdinand Andreas von Wiser unterstützte in seinen Territorien und in der Kurpfalz nachhaltig alle katholischen Bestrebungen. Für ihn war es eine besondere Ehre und Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber dem Kaiserhaus in Wien, eine Madonnen-Nachbildung aus Loreto in der eigenen Schloss-Kapelle zu beherbergen und zu verehren.

Über 400 Kirchen und Wallfahrtsstätten im Erzbistum Freiburg sind Maria geweiht. Maria ist die Schutzpatronin der Erzdiözese Freiburg. Es gibt außer Freiburg noch andere Bistümer, die sich Maria als besondere Schutzpatronin gewählt haben. Doch scheint die Marienverehrung nirgends an so vielen Orten und über so lange Zeit bezeugt wie im Raum des Erzbistums Freiburg.

Tausende von Pilgern kommen nach Leutershausen und bitten im Gebet bei der Gottesmutter um Schutz. Die "Schwarze Madonna" von Loreto, die sich seit 1907 in einem Seitenaltar in der Kirche St. Johannes Leutershausen befindet, ist für viele von großer Bedeutung. Täglich kommen sie in die offene Kirche, um Kraft zu schöpfen, Gott zu danken und ihre Sorgen mitzuteilen. Viele tragen auch ihre Wünsche in ein Buch ein, das erstmals vor 35 Jahren am Marienaltar aufgelegt wurde. Auf unzähligen Votivtafeln ist zu lesen, dass Maria geholfen hat.