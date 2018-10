Mannheim/Weinheim. (alb) Zu Jugendhaftstrafen zwischen zweieinhalb und acht Jahren hat die Jugendkammer des Landgerichts Mannheim am heutigen Mittwoch sechs junge Männer verurteilt. Die 17- bis 19-Jährigen hatten im vergangenen Jahr in wechselnder Besetzung zunächst einen Fahrgast in einer S-Bahn mehrfach geschlagen und einen weiteren in der Zugtoilette ausgeraubt. Einen Monat später schlugen sie einen damals 28-Jährigen in einer OEG krankenhausreif. Der Vorsitzende Richter Joachim Bock sagte, es mangele den Angeklagten an Respekt, Empathie und der Bereitschaft, Regeln einzuhalten.