Die Großbaustelle an der Mannheimer Straße kommt nach und nach in Fahrt. F.: Dorn

Weinheim. (web) Die Pendlerparkplätze im Süden des Bahnhofs sind dicht. Die Ersatzbusse für den gesperrten Abschnitt der RNV-Linie 5 rollen - was unweigerlich dazu führt, dass RNV-Pendler mehr Zeit einplanen und im Zweifelsfall die Bus- und Bahnfahrer ansprechen müssen. Aber so richtig losgegangen ist es noch nicht mit Weinheims Mammutbaustelle. Doch lange dauert es wohl nicht mehr, bis zwischen dem Alten OEG-Bahnhof und der Händelstraße "die Fetzen fliegen". Laut Projektleiterin Doris Vogt müsste es schon heute oder am Freitag soweit sein.

Denn ehe es mit der Sanierung der Mannheimer Straße und der darauf befindlichen Gleise losgehen kann, müsse die RNV zwei wichtige Dinge regeln, erklärte die Projektchefin am gestrigen Mittwochmittag im RNZ-Gespräch: Zum einen muss die Vorrang-Ampelschaltung zugunsten der Feuerwehr eingerichtet und überprüft werden. Schließlich müssen die Einsatzkräfte auch in Baustellenzeiten halbwegs ungehindert die Ost-West-Achse fahren können. Und zum anderen muss die RNV den Straßenbelag um und zwischen ihren eigenen Schienen flicken.

Grund für letztere Maßnahme: Die Baufelder auf der Mannheimer Straße werden zum Teil so eingerichtet, dass der Autoverkehr über die heutigen Schienen geleitet wird. Der Belag zwischen den Schienen war aber so marode, dass man ihn zumindest etwas ertüchtigen muss, um Schäden an Autos ausschließen zu können.