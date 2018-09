Neben Propellermaschinen ging das auch per Hubschrauber. Foto: Kreutzer

Von Katharina Schröder

Weinheim. Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde konnten Besucher am Wochenende ihre Heimat von oben sehen. Das Sommerfest des Luftsportvereins Weinheim (LSV) ließ Motoren knattern und brachte Neugierige in die Lüfte.

Schon zum 46. Mal feierten die Fliegerfreunde ihr Hobby und luden Alt und Jung ein, sich den Fliegerplatz und die Maschinen genauer anzuschauen. Mit Flugshows und Rundflügen lockte der Verein nach eigenen Schätzungen über 12.000 Besucher an. "Wir wollen unsere Begeisterung für den Flugsport mit den Menschen teilen", sagte Nicole Allendorf-Ostwald vom LSV.

Das Highlight des Wochenendes war die Show von Toni Eichhorn. Mit seiner drei Tonnen schweren T-28B flog der hauptberufliche Lufthansa-Pilot Loopings und andere Militärmanöver mit teilweise über 550 Stundenkilometern. "So einen Brocken sicher am Himmel bewegen zu können, das ist schon eine Kunst", sagte Allendorf-Ostwald. Als Eichhorn und seine Maschine abhoben, mussten sie und andere Vereinsmitglieder die am Rand platzierten Segelflieger festhalten, damit Eichhorns Startwind sie nicht verschob.

Wer wollte, konnte zwischen den verschiedenen Kunstflügen selbst einsteigen und an einem Rundflug über Weinheim und Umgebung teilnehmen. Foto: Kreutzer

Für die Veranstaltung bekamen die Weinheimer Segelflieger Unterstützung von anderen Vereinen aus der Umgebung. Dabei waren auch historische Doppeldecker vom Flugwerk Mannheim. Segel- und Motorkunstflüge ließen die Besucher am Boden staunen.

Wer hoch hinaus wollte, konnte sich die Region auf einem der Rundflüge von oben ansehen. Igor Pervushin und sein Sohn haben sich getraut. In einem so kleinen Flugzeug waren sie bisher noch nie unterwegs. Knapp eine halbe Stunde flogen sie über die Zweiburgenstadt, die Bergstraße entlang bis nach Heidelberg und wieder zurück. Vor dem Start hatte der zwölfjährige Michail noch etwas Angst. Danach kam er nicht mehr aus dem Staunen heraus. "Wir dachten, es wird unangenehmer, aber es war sehr gut", waren sich Vater und Sohn einig. Beide freuen sich schon auf das nächste Jahr.

Mehr als 20 Piloten waren an der Veranstaltung beteiligt. Außerdem flogen auch Gäste den Weinheimer Flugplatz an. "Die Rundflüge machen nur ganz, ganz erfahrene Piloten", betonte Allendorf-Ostwald. So mussten sie innerhalb der letzten 90 Tage mindestens zwölf Starts nach dem exakten Muster der Rundflüge fliegen.

Nicole Allendorf-Ostwald und Udo Lensker vom LSV waren zufrieden mit dem Wochenende. Foto: Kreutzer

Etwa halbstündig gab es Programmpunkte. Entweder Rundflüge oder eine Airshow. "Hauptsache Action", sagte der Erste Vorsitzende des LSV, Wilhelm Jelkmann. Er war "grundzufrieden" mit dem Wochenende. Das Wetter sei an beiden Tagen recht gut gewesen, und auch die Temperaturen optimal. Denn es gab keine Thermik. "Das ist vor allem für die mitfliegenden Besucher besser, dann wackelt es in der Maschine nicht so", waren sich Jelkmann und Allendorf-Ostwald einig und lachten.

Eine Airshow soll das Sommerfest trotz der vielen Kunstflüge nicht sein. "Wir wollen hier einen anderen Charakter, wir wollen Menschen für unser Hobby begeistern", sagte Allendorf-Ostwald. Deswegen kostet die Veranstaltung auch keinen Eintritt. "Es soll gerade Familien möglich sein, das Wochenende hier zu verbringen." Denn Fliegen sei ein Sport für Alt und Jung. "Andere Sportvereine haben eine Jugendabteilung, hier können alle zusammen fliegen", erklärte Allendorf-Ostwald. Für die jüngeren Besucher gab es Hüpfburgen, Trampoline und ein Flugzeug-Karussell. Am Ausbildungsstand durften sich Kinder in einen echten Segelflieger setzen, und Pilotin Anna Lensker beantwortete alle Fragen.

Thorsten Schröder war an beiden Tagen mit seiner Familie auf dem Sommerfest und fand es "rundum gelungen". Die Familienfreundlichkeit lobte auch der Besucher Oliver Fetsch: "Ich wollte Flugzeuge sehen, und meine Tochter wollte zur Hüpfburg und den Trampolinen." Die Shows hätten ihn begeistert.

Das Sommerfest solle außerdem auch ein Dank an die Weinheimer sein. Denn Segelflieger gleiten zwar beinahe lautlos über den Himmel, aber eine motorisierte Schleppmaschine muss sie erst in die Lüfte bringen. Den regen Verkehr am Himmel über Weinheim organisierten die Flugleiter Fred Gai, Dieter Obert und Peter Ostwald.