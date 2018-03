Von Axel Sturm

Ladenburg. Hoher Besuch in der Römerstadt am Neckar: Katrin Schütz, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, warb jüngst bei ihrer Denkmalreise durch die vier Regierungspräsidien für die wertvolle Arbeit der Denkmalpflege. Ein Routinebesuch - eigentlich. Doch Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz wollte den Gast aus der Landeshauptstadt nicht ziehen lassen, ohne einige kritische Anmerkungen zu machen.

Ladenburg sei eine der ältesten und interessantesten Kleinstädte des Landes, lächelte Schmutz Richtung Schütz und brachte schließlich sein Anliegen vor. Es gebe da einen "Wermutstropfen", sagte das Stadtoberhaupt. Ein bedeutender Fund, der im Jahre 1973 von Berndmark Heukemes in Ladenburg entdeckte antike Bronzeschatz, sei leider nur als Kopie im hiesigen Lobdengau-Museum zu bewundern, meinte der Bürgermeister mit leicht verfinsterter Miene. Dabei handelt es sich um einen der bedeutendsten Funde der Antike in Baden-Württemberg. Das Original wird im Landesmuseum Konstanz ausgestellt - und diesen Originalschatz hätten die Ladenburger gerne zurück, deutete Schmutz an.

Heukemes habe Jahrzehnte vergebens um die Rückgabe gekämpft, was den "Schliemann der Kurpfalz" bis zu seinem Tode mächtig geärgert habe. Schließlich sei das Lobdengau-Museum kein Provinzmuseum. Der Schatz würde hier besser als in Konstanz zur Geltung kommen, habe sein Entdecker stets argumentiert.

Die Vorgehensweise der Denkmalbehörde sei in Ladenburg schon immer kritisch gesehen worden, betonte Schmutz. Bei der Denkmalreise der Staatssekretärin war auch der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege, Claus Wolf, dabei, der in Ladenburg allerdings keine Zusage machte, den Schatz in absehbarer Zeit wieder an seinen Entdeckungsort zurückzuführen.

Schütz betonte, dass es in Baden-Württemberg mehr als 90.000 Bau-, Kunst- und über 60.000 archäologische Denkmäler gebe. 17 Millionen Euro stünden im Etat des Wirtschaftsministeriums für den Bereich Denkmalpflege bereit. Die Politikerin lobte das Engagement aus der Bürgerschaft heraus. Umbaumaßnahmen und Renovierungen würden zwar oft vom Land bezuschusst - aber ohne das finanzielle Engagement der Denkmalbesitzer könnte so manche Restaurierung nicht verwirklicht werden.

Präsident Wolf ergänzte, dass in Ladenburg schon seit vielen Jahrzehnten wertvolle Arbeit geleistet werde. Er lobte die "Ladenburg-Kommission", die einmal im Jahr in der Römerstadt tagt. Archäologen, Wissenschaftler und Vertreter der Stadt greifen dabei Themen auf, die für die Stadtentwicklung wichtig sind. Wolf begrüßte auch, dass sich Ladenburg seiner Verantwortung bewusst sei. Die Besetzung der Leitungsstelle des Lobdengau-Museums mit Andreas Hensen ist für den Präsidenten ein gutes Signal, das in Ladenburg gesetzt worden sei.

Die für Ladenburg zuständige Grabungsleiterin, Britta Rabold, erläuterte in der Museumsaußenstelle in der Metzgergasse die Bedeutung des römischen Ladenburgs. Den Begriff Stadt nahm Rabold nicht in den Mund, denn es sei wissenschaftlich nicht belegt, dass Ladenburg die Stadtrechte gehabt habe. Lopodunum sei aber zweifelsohne eine "stadtartige Siedlung" gewesen, die Ende des 1. Jahrhunderts gegründet worden sei. Die Ladenburger, die behaupten, Kaiser Trajan habe 98 nach Christus die Stadt gegründet, streiten sich übrigens mit den Rottweilern, welche Stadt die älteste in Baden-Württemberg ist.

Rottweil meint belegen zu können, dass die schwäbische Kreisstadt diesen Titel zu Recht tragen darf. In Ladenburg sieht man dies naturgemäß etwas anders. Fakt ist jedenfalls, dass die Römer die Ansiedlung am Neckar aus strategischer Sicht für wichtig hielten. Die Römerstraße führte nach Ladenburg, und im Bereich des heutigen Rathauses gab es einen großen Hafen, in dem Waren wie Olivenöl, Wein und Früchte aus Italien zur Versorgung der Soldaten entladen wurden. In Lopodunum gab es zwei Kastelle und auch eine römische Reitereinheit, Ala genannt, die mit 600 Pferden in hier stationiert war.

Auch Landrat Stefan Dallinger schwärmte beim Besuch der Staatssekretärin von der Attraktivität Ladenburgs. Er freue sich, dass die Entscheidungsträger in Ladenburg sehr verantwortungsvoll mit der Stadtgeschichte umgehen. Das sehe man an jeder Ecke, antwortete Katrin Schütz.