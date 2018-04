Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Eine 120 Jahre alte Rarität und ein klangliches Juwel steht in der evangelischen Kirche in Leutershausen. Es handelt sich dabei um die 1898 als "Opus 288" von den Gebrüdern Link erbaute Kirchenorgel. Sie ist eines der letzten Werke aus der Zeit der romantischen Klangvorstellungen mit pneumatischer Tastatur, die im heutigen Orgel-Bestand kaum noch zu finden ist. "Die Verbindung zwischen Tasten und Ventil wird hier noch über Winddruck reguliert", erklärt Orgelsachverständiger Professor Michael Kaufmann.

Die Zwillingsbrüder Johann (1821 bis 1871) und Paul Link (1821 bis 1891) gründeten im Jahr 1851 in Giengen an der Brenz eine eigene Orgelbauwerkstätte, die heute noch existiert. Mit Ausnahme von Australien wurden von dort aus Link-Orgeln in alle Teile der Welt geliefert.

Nicht nur als Begleitinstrument für den Gemeindegesang, sondern auch als Ensemble- und Soloinstrument in zahlreichen Konzerten ist die Orgel in Leutershausen seither zur Ehre Gottes und zur Freude ihrer Zuhörer im Einsatz.

Erstmals erklang die Link-Orgel 1898. Den Aufzeichnungen der Kirchengemeinde ist zu entnehmen, dass es der Wunsch der protestantischen Gemeinde war, eine neue Orgel im Gotteshaus einbauen zu lassen. Im Mai 1897 bestimmte der damalige Leiter des Evangelischen Orgelbau-Kommissariats Mannheim den klanglichen Gehalt der Orgel, die mit 16 klingenden Registern genehmigt wurde. Die Orgel hat zwei Manuale und ein Pedal. Zum ersten Manual gehören acht Register, zum zweiten fünf und zum Pedal drei. Insgesamt besteht die Link-Orgel in Leutershausen aus 783 Pfeifen.

Das Gehäuse wurde nach Zeichnungen und der Arbeitsbeschreibung der evangelischen Kirchenbauinspektion Heidelberg angefertigt und ist eine der ersten Kegelladenorgeln der Brüder Link, deren Betreuung vom Einbau bis heute dieser renommierten Orgelbaufirma obliegt. Das Besondere an der Orgel ist ihr umfangreicher Originalbestand. Sie ist ein herausragendes Beispiel für die süddeutsche Orgelkultur aus dieser Zeitepoche. Laut Gutachten des zuständigen Sachverständigen des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg hat die Orgel eine musterhafte romantische Intonation für eine mittelgroße Dorfkirchenorgel, die in dieser Qualität eine wahre Rarität ist.

Beachtung verdienen zudem die außerordentlich hoch legierten Zinnpfeifen, die im heutigen Orgelbau aus Kostengründen kaum noch auszuführen sind.

Trotz regelmäßiger Wartung ließ sich der Verschleiß nicht ganz aufhalten, sodass die Orgel regelmäßig einer sorgfältigen Überholung und Teilrestaurierung unterzogen werden musste, die mit immens hohen Kosten für die Kirchengemeinde verbunden waren.

1992 wurde die denkmalgeschützte Orgel umfassend saniert. Dabei erfolgte auch der Austausch der für das Instrument typischen Prospektpfeifen, die noch heute prachtvoll in der Kirche strahlen.