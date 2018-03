Schriesheim. (pol/gun) Anlässlich des Mathaisemarktes bietet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an den beiden Weinfestsonntagen am 4. März und am 11. März zusätzliche Fahrten auf der Linie 5 an. Laut einer Pressemitteilung verkehren zwischen 11.30 Uhr und etwa 15 Uhr die Bahnen zwischen Heidelberg Bismarckplatz und Weinheim OEG-Bahnhof im 15-Minutentakt.

An allen anderen Veranstaltungstagen setzt die rnv in den Abendstunden größere Fahrzeuge ein, um den Besucherinnen und Besuchern eine angenehme An- und Abreise zu ermöglichen.