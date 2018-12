Zur Eröffnung des Markts spielte am Sonntag der Evangelische Posaunenchor. Foto: Brand

Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Er hat die Vorfreude der Anwohner und Gäste auf das schönste Fest des Jahres geweckt: der 36. Leutershausener Weihnachtsmarkt. Die musikalische Eröffnung des Markts übernahm am Sonntag der Evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Christiane Binz.

Der kleine Weihnachtsmarkt ist längst ein Anziehungspunkt für Künstler und Aussteller aus der Region geworden. Und neben Hirschbergs Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf besuchten auch zahlreiche Gemeinderäte den Markt. Stimmungsvoll geschmückt war nicht nur die Markthalle, sondern auch die 30 Verkaufsstände der teilnehmenden Vereine, Organisationen und Hobbykünstler.

Atmosphäre "einfach klasse"

Die Besucher konnten dabei in einer breiten Auswahl traditioneller und nostalgischer Weihnachtsgeschenke stöbern. Das Angebot reichte von Keramik- und Holzarbeiten, Tonwaren, Trockengestecken, Design-Schmuck bis hin zu Holzspielzeug. Dazu kamen Kerzenverzierungen, Schals, Mützen, Wollsocken, Handschuhe, Kalender, Nikoläuse, Weihnachtsschmuck und Adventsgestecke. Die Eine-Welt-Gruppe bot zudem viele Artikel aus fairem Handel an.

Das Interesse aus der Bevölkerung war groß. Zum offiziellen Auftakt tummelten sich die Besucher bereits an den Verkaufsständen. Viele nutzten die Zeit, um sich einen Überblick über die angebotenen Waren zu verschaffen und den einen oder anderen Einkauf zu tätigten.

Bürgermeister Manuel Just (M.) erhielt zum Dank einen Schwibbogen. Foto: Brand

Kunsthandwerker Dieter Schuhmann freute sich über das Interesse der Kunden an seinen Krippen und Figuren. "Die ganze Atmosphäre hier ist einfach klasse", sagte der Schriesheimer, der seit 13 Jahren mit dabei ist. Freizeit-Imker Andreas Ruland kommt seit über 15 Jahren, um seinen leckeren Honig anzubieten. Eine besondere Freude für Organisator Walter Brand war die Anwesenheit von Jacqueline Musy, der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins aus dem französischen Brignais. Sie hatte selbst bemaltes Porzellan mitgebracht. Zur Herstellung verwendet sie spezielle Porzellanfarben und verschiedene Arbeitstechniken. Christiane Boute wiederum beschäftigt sich mit Patchworkarbeiten, während Ghislaine Eudes Seidenmalereien anfertigt. Die Seidenmaltechnik stamme aus China und sei uralt, sagte sie gegenüber der RNZ.

Die Jugendfeuerwehr, das Jugendrotkreuz und der Fan-Club "Rote Teufel" umsorgten die Gäste mit Glühwein, Rostbratwürsten, Schupfnudeln mit Kraut und Pommes mit Feuerwurst.

Besondere Weine der Schriesheimer Winzergenossenschaft bot die IG "Storchekerwe" an. An einem Stand konnten die Besucher sogar ungarische Weine probieren und von den beiden Kindergärten angebotene Plätzchen kosten. Fleißig gebacken hatten auch die Landfrauen, die eine große Auswahl an Kuchen präsentierten. Mehrmals besuchte der Nikolaus den Markt und brachte den Kindern eine kleine Gabe im Grabbelsack mit.

Am Partnerschaftsstand boten die Gäste aus Brignais handbemaltes Porzellan und Seidentücher an. Foto: Brand

Bürgermeister Manuel Just hob als Schirmherr den Charme des kleinen Markts hervor, der sich doch deutlich von den kommerzialisierten Märkten abgrenze. Just versprach, er werde auch als Oberbürgermeister von Weinheim den Leutershausener Weihnachtsmarkt weiter besuchen.

Die Organisatoren überreichten Hirschbergs scheidendem Bürgermeister und Schirmherrn als Dank für seine langjährige Unterstützung einen handgefertigten Schwibbogen. Am Abend spielte die Musikkapelle "AM" unter der Leitung von Jürgen Bless Adventslieder zum Mitsingen. Zum Abschluss dankten die Organisatoren den Gästen aus Brignais mit einem Präsent.