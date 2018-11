Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Wenn die Markthalle in heimeligem Lichterglanz erstrahlt, es nach Bratwurst duftet und weihnachtliche Posaunenchor-Klänge durch den Ort schallen, dann ist Weihnachtsmarkt-Zeit in Leutershausen: Traditionell findet der Markt rund um die Leutershausener Markthalle am ersten Advent statt. Und so öffnet er in diesem Jahr am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr seine Pforten.

Zahlreiche Ortsvereine, Organisationen und Privatpersonen sind wieder mit ihren Ständen vertreten. Das Kreativangebot der 32 Teilnehmer des 36. Weihnachtsmarktes reicht von Seidenmalereien, Kerzen, Bastelartikeln, Grußkarten, Advents- und Weihnachtskränzen, handgeschnitzten Krippenfiguren, Textil- und Strickwaren bis hin zu Glaswaren und Fensterbildern. Zudem gibt es Pralinen, Gebäck, Honig und Nudelkreationen.

Der evangelische Kindergarten schenkt in diesem Jahr wieder Kinderpunsch aus. Die Leutershausener Landfrauen halten ein großes Angebot an Kuchen vor - auch zum Mitnehmen. Mit dabei sind zudem die Eine-Welt-Gruppe, der katholische Kindergarten und eine Abordnung des "Bibelgarten"-Teams mit ihrem besonderen Kalender mit Bibelpflanzen.

Aus der Partnerstadt Brignais reisen in diesem Jahr Gäste an, die ihre selbst gefertigten Produkte offerieren: Jacqueline Musy, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Brignais, malt auf Porzellan, Christiane Boutte stellt Patchwork her, und Ghislaine Eudes fertigt Seidenmalerei-Produkte. Besonderen Kaffeegenuss mit Espresso, Latte macchiato oder Cappuccino verspricht eine "Kaffeebar".

Die IG "Heisemer Storchekerwe" lädt zur Weinprobe an ihrem Stand bis 19.30 Uhr ein. Für das leibliche Wohl sorgen der Fanclub "Rote Teufel", die Jugendfeuerwehr und das Jugendrotkreuz. Zum Angebot gehören unter anderem Grillwurst, "Feuerwehrburger", Schupfnudeln mit Kraut, heiße Kartoffelwurst aus dem Odenwald sowie Feuer- und Bratwurst. Dazu gibt es beim DRK einen aromatischen Glühwein. Außerdem können Weine aus Ungarn verkostet werden.

In diesem Jahr sind nicht nur altbekannte Marktteilnehmer wieder mit dabei, sondern auch zahlreiche neue Schausteller. Ein Besuch lohnt sich allemal, denn hier gibt es viel Originelles in schöner Atmosphäre.

Mit dabei ist auch in diesem Jahr der evangelische Posaunenchor Leutershausen, der um 11.30 Uhr den Markt musikalisch eröffnet. Der Nikolaus wird ebenfalls wieder mit einem gefüllten Sack vorbeikommen und den Kindern einige Naschereien zukommen lassen. Ab 16.45 Uhr spielt die Kapelle "AM" traditionelle Adventslieder zum Mitsingen.

Der Leutershausener Weihnachtsmarkt lebt vom Besuch der Bürger und von der Abnahme der angebotenen Waren und Geschenke. "Je mehr gekauft wird, desto größer ist der Spendenbetrag für soziale und gemeinnützige Zwecke", wirbt das Organisationsteam. Auch Schirmherr Bürgermeister Manuel Just freut sich, wenn die Bevölkerung zahlreich den Weihnachtsmarkt besucht.