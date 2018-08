In der Raiffeisenstraße 1 bietet Farah Butt Postdienstleistungen sowie Getränke und Snacks an. Sie hat allerdings nur einen Vertrag mit der Post; die Post wiederum hat die Räume von der Gemeinde gemietet. Der Sachverhalt ist komplex, die Zukunft unklar. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Es herrscht weiterhin Unklarheit darüber, wie es mit dem ehemaligen "Heisemer Postlädchen" in der Raiffeisenstraße weitergeht. Farah Butt bietet seit Anfang Juni in den Räumen unter anderem Dienstleistungen der Post an, mit der sie einen Vertrag hat. Mieter der Räumlichkeiten, die sich im Besitz der Gemeinde befinden, ist jedoch, wie mehrfach berichtet, die Post selbst.

Die Gemeinde sucht aber einen neuen Mieter und will einen gemeinsamen Partner für einen Mietvertrag der Räume und einen Partnerbetrieb mit der Deutschen Post finden. Auch aktuell ist die Mietausschreibung für ein "Ladengeschäft im alten Ortskern" im Mitteilungsblatt zu finden - mit einer Gewerbefläche von 99 Quadratmetern. "Bezugsfrei nach Absprache", heißt es dort.

Für Butt gab es von der Gemeinde eine Absage, weil ihre Unterlagen unvollständig gewesen seien. Nach wie vor ist sie alles andere als glücklich mit der Situation und fragt sich, ob es überhaupt rechtens ist, dass die Kommune nach einem neuen Mieter sucht, obwohl es einen bestehenden Mietvertrag mit der Post gibt.

"Ist es", sagt Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt auf RNZ-Nachfrage. Viel mehr kann er allerdings nicht zu dem Thema sagen, weil sich die zuständigen Ansprechpartner wie Bürgermeister und Kämmerin aktuell im Urlaub befinden. Er kann aber bestätigen, dass ein an den Bürgermeister adressiertes Schreiben der Post eingegangen ist. Laut Post-Pressesprecher Hugo Gimber hat dieses am Freitag das Haus verlassen. "Wir haben die Gemeinde angeschrieben und ihr Vorschläge unterbreitet, wie eine durchgängige, zuverlässige postalische Versorgung von Leutershausen sichergestellt werden kann", teilte er auf Anfrage mit. Über Details zum Inhalt wollte er jedoch nichts sagen. Auch nicht darüber, wie es mit Farah Butt weitergeht.

Sicher ist, dass die Post ihrem Auftrag weiterhin nachkommen will, den Ort mit ihren Dienstleistungen zu versorgen. "Zurzeit hängen alle Beteiligten gewissermaßen in der Luft", so Gimber, "und niemand weiß, wie es weitergeht. Deshalb muss möglichst schnell eine Lösung gefunden werden."