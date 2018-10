An den 100 Flohmarkt-Tischen ließ es sich gestern in der Heinrich-Beck-Halle wunderbar stöbern. Das Thema "Security" spielt hier, anders als in Schriesheim, keine Rolle. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (aste) Es ist ein herrlicher Spätsommertag, praktisch wie geschaffen für einen Ausflug mit der ganzen Familie in die Heinrich-Beck-Halle. Dort laden die beiden Leutershausener Kindergärten zu ihrem Herbstflohmarkt "Rund ums Kind" ein. Und der ist wie immer bestens besucht. An Kleiderstangen und Sprossenwänden hängt Herbst- und Wintermode. Gefütterte Jacken und Skianzüge, Winterstiefel und kuschlige Babyschlafsäcke sind der Renner, auch wenn man derzeit noch eher in T-Shirt-Laune ist.

An den Ständen sind Pullover, Strampler und Hosen fein säuberlich sortiert und mit Größen beschriftet, sodass niemand lange suchen muss, um etwas Passendes zu finden. Lego und Playmobil gibt es schon vorsortiert in Plastiktütchen. Und wer die Augen aufhält, findet unter den Spielsachen auch manche Stücke, die praktisch neuwertig sind. Es lohnt sich also durchaus, erst einmal auf dem Flohmarkt zu schauen. Das gilt auch für Judo-Anzüge und Reiterstiefel, die neu viel Geld kosten würden.

Eine nette Beratung gibt es an den meisten Ständen gleich noch mit dazu, sodass es kein Wunder ist, wenn trotz des dichten Gewimmels Käufer wie Verkäufer überaus zufrieden dreinschauen. Auf die Schnäppchenjäger wartet am Rande ein Buffet mit rund 60 selbst gebackenen Kuchen und eine Tasse Kaffee oder eine Laugenstange mit einem Glas Sekt.

Während sich die Eltern etwas erholen, packt der Nachwuchs die neu erstandenen Schätze schon einmal aus. Das neue Puzzle und die coolen Rennautos können einfach nicht bis zu Hause warten. Die 100 Flohmarkt-Tische waren wieder im Handumdrehen vergeben. Vom Thema "Security" und entsprechenden Auflagen, wie sie beispielsweise in Schriesheim zu erfüllen sind, blieben die Leutershausener bislang verschont.

"Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass wir das brauchen", meint Elternbeiratsvorsitzende Katharina Goss-Mau vom evangelischen Kindergarten. In all den Jahren, in denen es den Kinderflohmarkt gibt, war es immer friedlich; auch diesmal hat sie ein gutes Gefühl. "Wir haben sogar einige Eltern aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr, da sind wir auch beim Thema Brandschutz und Fluchtwege bestens gerüstet", sagt sie. Wenn die Auflagen zu hoch werden, dann mache es irgendwann keinen Spaß mehr, findet Goss-Mau.

Mit dem Flohmarkt wollten Eltern und Elternbeirat hauptsächlich etwas Gutes für den Kindergarten tun. So konnte man letztes Jahr für das Außengelände des Ausweichquartiers im ehemaligen Schul-Pavillon einiges anschaffen. "Dort ist ja alles ein bisschen kleiner jetzt, da findet sich immer etwas, um es sich schön zu machen", sagt Goss-Mau. Was genau mit dem Erlös diesmal passieren wird, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall kommt zu Weihnachten wieder ein Puppentheater. Genauso handhabe es auch der Katholische Kindergarten, so die scheidende Elternbeiratsvorsitzende Claudia Tolksdorf.

Was nicht verkauft wird, müssen die Verkäufer wieder mitnehmen. "Wir würden es gern spenden, aber das können wir nicht leisten, die Sachen noch irgendwo hinzubringen", bedauert Goss-Mau. Aber was keinen Käufer gefunden hat, hat ja beim Frühjahrsflohmarkt wieder eine Chance.