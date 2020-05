Hirschberg-Leutershausen. (ans) Eigentlich standen die Hirschberger Agenturen DeMi Promotion und Live Act Music vor einem Rekordjahr. Und dann kam Corona. "Das ging wie bei allen Veranstaltern von 100 auf null runter", sagt Live-Act-Musik-Geschäftsführer Uli Roth. In erster Linie ist seine Agentur im Bereich Künstlermanagement tätig, während DeMi mit Chef Dennis Gissel im Eventbereich tätig ist.

Sie alle standen erst mal vor dem Nichts. "Als wir den Schock verarbeitet und alle Veranstaltungen auf 2021 verschoben hatten, haben wir nach Lösungen gesucht", erzählt Roth. Schließlich mussten alle Mitarbeiter in Kurzarbeit; und auch die Künstler waren erst mal arbeitslos.

Also entwickelten sie ein Konzept für ein Autokino samt Veranstaltungen in Hockenheim. Daraus wurde zwar nichts, aber der Filmtheaterbetrieb Spickert wies die Hirschberger Agenturen darauf hin, dass auch Kai Kemper, der Geschäftsführer der Käfertaler Agentur GO 7, dabei sei, ein ähnliches Konzept zu entwickeln. Also taten sich alle zusammen, und das Autokino-Festival "Carstival" auf dem Mannheimer Maimarktgelände war geboren.

"Wir haben das jetzt in vier Wochen auf die Beine gestellt", sagt Roth nicht ohne Stolz. "Wir hatten mehr Arbeit als je zuvor." Aber so konnten sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen, den Künstlern wieder Auftritte und ihren Fans etwas bieten.

Roth ist bewusst, dass es am Anfang an der einen oder anderen Stelle auch mal geholpert hat. "Aber das war auch der Kürze der Zeit und der allgemeinen Situation geschuldet", erklärt der ehemalige Handballprofi. Auch so mancher Künstler, und das war eine zentrale Aufgabe der Agenturen, musste erst einmal von einem Auftritt vor Autos überzeugt werden. Nicht jeder war gleich begeistert.

Jetzt würde aber alles gut klappen, und sie stünden in den Startlöchern; das Festival startet am Montag. Es beinhaltet eine Mischung aus Konzerten, Theater und Film. Auch bekannte Musiker wie die Söhne Mannheims, Tim Bendzko, Max Giesinger oder Revolverheld treten hier auf. Auf einer 300 Quadratmeter großen LED-Leinwand lassen sich die Kinofilme genießen. Was Roth auch freut: Ein Gymnasium wird hier seine Abizeugnisverleihung feiern. Die Verwandten und Freunde können diesen wichtigen Schritt vom Auto aus verfolgen.

Roth sieht dieser Zeit – das "Carstival" läuft bis August – gespannt entgegen. Ob es sich wirklich rechnen wird, weiß er noch nicht. "Wenn was übrig bleibt, teilen wir’s uns auf", meint er schmunzelnd.

Info: Weitere Infos zu Programm und Tickets unter carstival.de.