Das neue Programm der Volkshochschule Badische Bergstraße ist da; und wieder gibt es ein umfangreiches Angebot auch in Hirschberg. Unter anderem plaudert der ehemalige Schreibwarenhändler Ralf Schuhmann bei den "Hirschberger Lebensläufen" am 9. Dezember aus seinem Leben. Hier ein Foto von seiner Überraschungsabschiedsfeier im Jahr 2012. Fotos: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Unvergessen ist die Überraschungsabschiedsfeier, welche die "Großsaasemer" ihrem "Schuhmi" boten, als er seinen Schreibwarenladen vor fünf Jahren an Manfred Fäßler übergab. Ralf Schuhmann war sicher einer der beliebtesten Hirschberger Gewerbetreibenden. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit ihm in der VHS-Reihe "Hirschberger Lebensläufe", bei der er mit Martin Stöhrer am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, in der Ehemaligen Synagoge aus seinem Leben plaudern wird.

Aber nicht um alle Menschen gibt es so viel Wirbel wie um Schuhmann. "Obwohl wir heute besser vernetzt sind denn je zuvor, steigt die Quote derer, die sozial isoliert leben", schreibt VHS-Leiterin Christina Ricca im Vorwort zum neuen Semesterprogramm. Einsamkeit sei ein Thema, das viele Menschen trifft. Aber jeder könne auch aktiv etwas dafür tun, sich Momente der Gemeinsamkeit zu verschaffen. Ganz leicht Anschluss finden lässt sich in einem der vielen Volkshochschulkurse, die ab 17. September unter dem Fokusthema "Gemeinsam" stehen. "Es sind Augenblicke der Verbundenheit, die sich dort erleben lassen", schreibt Ricca.

Wie schnell völlig Fremde zu Freunden werden können, zeigen auch in Hirschberg gemeinsame Kochabende, Sprachkurse, Exkursionen, Vorträge, Kreativ- und Gesundheitskurse. "Gemeinsame Interessen verbinden", das ist das Erfolgsrezept der Frauenkulturkreise oder der Reihe "Kultur beim Wein", die seit vielen Jahren ihre Stammteilnehmer haben. In VHS-Kursen ist schon so manche Freundschaft entstanden. Etwa durch die gemeinsame Liebe zu "Sushi mit Räucherlachs und Gemüse", zum "Gestalten von Herbstkränzen", zu Acryl- und Aquarell-Malerei oder zur Musik.

In "Tines Café" treffen sich die Literaturfans in gemütlichem Ambiente und sprechen über "Literatur von den Rändern Europas". Wer seine eigene Lebensgeschichte in Worte fassen möchte, kann das in Diana Juhls "Autobiografischer Schreibwerkstatt" lernen. Und auch wie man ansprechend von seinen Reisen erzählt, kann man in einem Kurs erfahren.

Fest etabliert hat sich die Reihe mit Vorträgen für Senioren, die in Kooperation mit AWO und Gemeinde an drei Nachmittagen in der Alten Villa stattfindet. Zum Auftakt geht es diesmal um "Film oder Leben" der unvergessenen Romy Schneider. "Nie mehr Opfer sein - Vergebung schafft Befreiung" ist das Thema von Referent Wolfgang Hübner. Und Claudia Steudle berichtet über "Ikigai", die japanische Kunst eines gesunden und zufriedenen Lebens bis ins hohe Alter. "Wir freuen uns sehr, dass diese Reihe so gut läuft", sagt VHS-Mitarbeiterin Karin Binder.

Sie ist bereits fleißig am Packen, denn ab dem 13. September wird das VHS-Büro in den gegenüberliegenden Flügel der Martin-Stöhr-Schule umziehen und dann rechts neben dem Eingang zu finden sein.

Wieder im Programm ist nach erfolgreicher Premiere "Lach-Yoga" mit Claudia Arnold. "Grüner Nachwuchs aus der Wildnis" ist Titel einer Exkursion mit Doria Winkenbach. Und wer etwas für Fitness und Gesundheit tun möchte, findet eine breite Auswahl an Yoga-, Zumba- und Entspannungskursen sowie Wirbelsäulengymnastik und Rückenfit-Kurse, Letzterer auch für Kinder. Auf die kleinen VHS-Fans warten zudem Näh- und Malkurse.

Spanisch, Italienisch und Französisch in verschiedenen Kompetenzstufen gibt es ebenso wie Kurse über "Tablets und Smartphones" für Anfänger und Fortgeschrittene. Auch die Liebhaber des Musikkabaretts kommen auf ihre Kosten bei Madeleine Sauveur und ihrem Programm "Sex kommt auch drin vor".

Im Olympia-Kino läuft in der Film-Matinée das "Labyrinth der Wörter". Das "Revue-Ensemble Birkenau" zeigt seine Show "Britain is more than Brexit".

Info: Termine und Anmeldungen online oder telefonisch unter 0 62 01/ 9 96 30. Das Büro der Hirschberger VHS-Außenstelle bleibt in den Sommerferien geschlossen.