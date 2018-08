Sie gehören zum ehrenamtlichen 25-köpfigen Helferteam beim Mittagstisch: Margret Anton (links) und Roselinde Kraus. Die Großsachserinnen kommen gerne zum Helfen in die Alte Villa nach Leutershausen. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Sie decken den Tisch, geben das Essen aus und räumen das benutzte Geschirr in die Spülmaschine. Ohne die ehrenamtlichen Helfer wäre der von der Gemeinde Hirschberg seit zehn Jahren angebotene Mittagstisch für Senioren in der Alten Villa nicht machbar. Etwa zweimal pro Monat geht jeder der derzeit rund 25 Helfer dieser Tätigkeit nach. Doch leider werden es immer weniger, die dafür zur Verfügung stehen, weshalb die Gemeinde nun weitere ehrenamtliche Mitarbeiter sucht.

Dass diese Arbeit durchaus Freude bereitet, davon berichteten der RNZ Margret Anton und Roselinde Kraus. Ganz genau wissen sie gar nicht, seit wann sie dem Helferteam angehören. "Das ist schon einige Jahre her", waren sich beide aber sicher und erinnerten sich: "Wir sind damals von Annegret Thaler angeworben worden."

Beide kommen etwa um 11 Uhr in die Alte Villa, um mit den Vorbereitungen für den Mittagstisch zu beginnen. Dazu gehört etwa das Einschalten der Warmhaltegeräte für das Essen und die Kontrolle der Kasse. Denn jeden Tag sind derzeit 6,30 Euro pro Essen, das von der evangelischen Heimstiftung angeliefert wird, von den Senioren vor Ort zu bezahlen. Dafür gibt es Getränk, Suppe, Hauptgericht und Nachtisch.

Zur Auswahl stehen verschiedene Gerichte, darunter auch immer ein vegetarisches Essen. "Heute gibt es Sauerkraut mit Leberknödel und als vegetarisches Gericht Pfannkuchen mit Pilzen", stellte Roselinde Kraus die Tageskarte vor. Ihre Essenswünsche können die Teilnehmer am Mittagstisch eine Woche im Voraus in eine Liste eintragen. Dass dies auch geschieht, dafür sorgen die Helfer.

Zwischen acht und zwölf Senioren nehmen regelmäßig das Angebot des Mittagstischs in Anspruch. "Die meisten sind alleinstehende Männer" weiß Margret Anton. Und so wird der Mittagstisch zu einem sozialen Treffpunkt, bei dem auch die Helfer Kontakte zu den Teilnehmern aufbauen. "Die Leute sind dankbar dafür", haben Margret Anton und Roselinde Kraus erfahren und betonen zugleich, dass auch sie gerne in die Alte Villa zum Helfen kommen.

Ganz anspruchslos ist die Arbeit beim Mittagstisch aber auch nicht. Flexibilität ist an dem einen oder anderen Tag gefordert. Da vergisst schon mal jemand, sich in die Essensliste einzutragen, steht aber um 12 Uhr in der Alten Villa und möchte etwas essen. Dann heißt es aus elf Portionen zwölf zu zaubern. Auch ist nicht jeder Gast pünktlich, und das Essen muss entsprechend lang warm gehalten werden.

"Um 13.30 Uhr sind wir wieder zu Hause", berichten die beiden Helferinnen über das Ende ihres Arbeitseinsatzes. Damit dürften sie rund eine Viertel-stunde länger unterwegs sein, als die anderen Helfer. Denn Margret Anton und Roselinde Kraus sind ihres Wissens nach die einzigen aus dem Team, die aus Großsachsen kommen. Eine Besonderheit, die sich durch neu hinzukommende Helfer aus dem nördlichen Ortsteil Hirschbergs ändern könnte.

Info: Wer sich als Helfer beim Mittagstisch in der Alten Villa engagieren möchte, sollte Kontakt mit der Seniorenarbeiterin der Gemeinde, Claudia Werheid, unter 06203/863 76 95 oder 0151/23 43 97 69 beziehungsweise mit dem Leiter des Familienbüros, Bernd Lauterbach, Telefon 06201/598 24, aufnehmen.