Der Mandelbaum zeigt sich jetzt schon in blühender Pracht. Wie die 30 Besucher der Oasenzeit am Donnerstag im Bibelgarten erfuhren, ist er ein Zeichen für Frieden. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Sie ist ein Symbol für das Erwachen, ein blühender Vorbote des Frühlings. In diesen Tagen aber verkörpert sie auch eine Metapher für die Hoffnung, die in dunklen Zeiten Vertrauen schenkt. Die Oasenzeit im Bibelgarten steht am Donnerstag ganz im Zeichen der Mandelblüte, richtet den Blick aber auch auf den Kriegszustand in der Ukraine.

Manchmal fehlen auch der Pfarrerin die Worte. Voller Vorfreude bereitete sich Tanja Schmidt auf den Ausklang des kalten und windigen Februarmonats vor. Der sonnige Mittwoch weckte Frühlingsstimmung, der Donnerstag könnte mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine Zeitenwende bedeuten. "Da wird einem bang, man ist mitfühlend und entsetzt. Wie kann ich nun von Hoffnung reden? Ich kann es nicht, aber ich möchte mir die Worte eines anderen leihen, sie Wort für Wort nachbuchstabieren", sagt Schmidt – und zitiert Schalom Ben-Chorin.

Der deutsch-israelische Religionswissenschaftler aus München wurde während der Nazi-Zeit mehrmals verhaftet und emigrierte nach Jerusalem. Voller Sorge schrieb er 1940 ein Gedicht, bei dem er an seine Familie und Freunde in Deutschland dachte. "Freunde, dass der Mandelzweig, wieder blüht und treibt. Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit. Ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt", erkannte auch er im Mandelbaum ein Zeichen der Hoffnung. In Italien sind die süßen Kerne des Rosengewächses Glücksbringer. Traditionell wird den Hochzeitsgästen fünf mit Zucker umhüllte Mandeln geschenkt, die stellvertretend für die Wünsche Gesundheit, Wohlstand, Fruchtbarkeit, Glück und ein langes Leben für das Brautpaar und dessen Gäste symbolisieren.

Eine halbe Stunde Auszeit und innere Einkehr stellt der von der Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinde sowie des Bibelgartenteams gemeinsam ausgetragene Gottesdienst im Freien dar. Bei Einhaltung eines großen Abstands ist die Oasenzeit erstmals seit langer Zeit wieder ohne Maske möglich. Um Gesicht zu zeigen – und zu singen. "Wenn der Frühling kommt" und "Meine Hoffnung und meine Freude" wird von Musiklehrerin Katrin Birkenstock angestimmt. Musikalisch unterstützt von den rund 30 Besuchern sowie von ihrem Mann Sascha Birkenstock am Cajón und Peter Penig an der Gitarre.

Die Besucher der Oasenzeit sind es gewohnt, zum Monatsausklang dem Wetter zu trotzen. Auch diesmal ist es kalt und windig, wird der Jackenverschluss bis zum Kinn hochgezogen. "Da draußen rauscht der Regen, der Wind braust überm Land. Doch leise webt den Segen des neuen Lenzes Hand. Sie lockt aus Strauch und Bäumen, der Knospen grünen Schein. Mag jetzt der Sturm nur tosen, er knickt die Hoffnung nicht. Bald winken uns die Rosen und blühen Vergissmeinnicht", trägt Andrea Müller-Bischoff vom Bibelgartenteam das Gedicht "Vorfrühling" von Emerenz Meier vor. Eine eher unbekannte Dichterin aus Niederbayern, die in einfachen Verhältnissen in einem Wirtshaus aufwuchs, und nach dem ersten Weltkrieg zur Pazifistin wurde.

"Wer hätte vor Kurzem noch gedacht, dass sich ein Krieg in Europa ereignen könnte", fragt Gabriele Mihlan-Penk. Auch die Gemeindereferentin erkennt im Mandelbaum ein Symbol für Mut und Hoffnung. "Er blüht, wenn die Natur noch zu schlafen scheint und alle Bäume wie tot sind. Er ist ein Zeichen für Frieden, auch und gerade in Unfrieden", betont sie. Mehr als die Vorfreude auf das Wiedererwachen der Natur aber wiegen die Gedanken für die Ukraine. "Verleih uns Frieden gnädiglich", wird am Ende der halbstündigen Zusammenkunft spontan gesungen.