Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Das 42. Heisemer Straßenfest rückt immer näher. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung vom 6. bis 8. Juli laufen bei den 14 Vereinen, Gruppen und Organisationen auf Hochtouren.

Der Ursprung des Festes liegt im Jahr 1977, als Leutershausen die 1100-Jahr-Feier mit einem umfassenden Programm beging. In diesem Rahmen ging damals das erste Straßenfest mit Tausenden von Besuchern vom 30. bis 31. Juli glanzvoll über die Bühne. Damit war der Grundstein für alle folgenden Feste gelegt.

Ein stimmungsvolles Straßenfest soll es auch diesmal, im Jahr der Fußballweltmeisterschaft, werden. Auf die Besucher warten einige Cocktail-Bars, Discos und Live-Musik in den alten Scheunen und Höfen. In den Straußwirtschaften wird für die Besucher allerlei an kulinarischen Genüssen angeboten. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem: Prager Schinken, Rindfleisch mit Meerrettich, Schwäbische Spezialitäten, Forelle und Backfisch, Schweinshaxe, Kammbraten, Bratwurst, Weißwurst, Currywurst und Grillsteaks. Zum Straßenfest gehört aber auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Bereits am Freitag, 6. Juli, laden verschiedene Straußwirtschaften ab 19 Uhr zum Verweilen und Feiern ein. Der Gesangverein "Sängereinheit" startet im großen "Rose-Hof" vorm Vereinslokal seinen schwäbischen Themen-Abend. Und der SGL-Handballförderverein lädt im Anwesen Bürgy zur Ü30-Party ein. Die Fußballer vom FV Leutershausen haben ihren "Bit-Stand" in der Raiffeisenstraße geöffnet. Der MGV 1884 lädt zum Mitfeiern rund um den "Kronebrunnen" bei musikalischer Unterhaltung mit der "Heidelberger Rockmaschine" ein.

Bereits in den frühen Morgenstunden am Straßenfest-Samstag, 7. Juli, wird der berühmte große "Heisemer Flohmarkt" für volle Straßen und Gassen im alten Ortskern sorgen.

Wohl zum letzten Mal eröffnet Bürgermeister Manuel Just das "Heisemer Straßenfest", der bekanntlich zum Oberbürgermeister von Weinheim gewählt wurde, aber noch auf das Ergebnis der Wahlanfechtung warten muss. Von 12 bis 14 Uhr können sich die Kleinen an einer "Kinderspielolympiade" beteiligen. Ein Dart-Turnier und Zaubereien bereichern ebenfalls das Programm. Am Samstagabend geht in den Gassen und überdachten Straußwirtschaften der Vereine und Gruppen wieder die Post ab.

Am Sonntag folgt nach dem Gottesdienst im "Rose-Hof", der um 10 Uhr beginnt, ab 11.15 Uhr der unterhaltsame "Heisemer Zweikampf" zwischen den Vereinsvertretern und dem Gemeinderat an der Ecke Hauptstraße/Raiffeisenstraße. Feucht-fröhliche Aktionen mit Wasserspielen und anschließendem Freibier sind vorprogrammiert.

Frühschoppen und Mittagstisch bieten MGV 1884 und die "Sängereinheit" an. Nachmittags gibt es noch Kaffee und Kuchen. Anlässlich der Fußball-WM wollen Dart-Club, MGV 1884 und Fußballverein "Public Viewing" anbieten. Über die Festtage ist in der Raiffeisenstraße der Vergnügungspark geöffnet.

Die RNZ verlost vier Verzehrgutscheine à zehn Euro für das Straßenfest. Hierzu muss man folgende Gewinnfrage beantworten: Wie viele Vereine nahmen am ersten Straßenfest teil? Kleiner Tipp: Einfach mal unter www.strassenfest-leutershausen.de/Historisches gucken.

