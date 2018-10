Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Ein leises Knistern geht durch die Kinoreihen. Hier und da zupft jemand ein Taschentuch aus der Packung, um sich ein paar Tränen aus den Augen zu wischen. Im Olympia-Kino läuft "Ich, Daniel Blake", der zweite Film im Rahmen des "Filmfestivals der Generationen". Blake hat sein ganzes Leben gearbeitet, wird durch einen Herzinfarkt aber zum Sozialfall und muss sich durch die Mühlen einer unerbittlichen Bürokratie kämpfen. Genauso ergeht es Katie, die für sich und ihre beiden Kinder ums Überleben kämpft.

Der Film ist deprimierend und der Schwenk zum anschließenden Publikumsgespräch nicht so ganz einfach. Zu Gast im Kino ist als Gesprächspartner Hans-Josef Hotz, Landesgeschäftsführer des VdK, des mit 1,9 Millionen Mitgliedern größten Sozialverbands Deutschlands. "Lässt sich die Problematik dieses Films auch auf Deutschland übertragen?", fragt Wiebke Dau-Schmidt vom Förderkreis Olympia-Kino. "Tatsächlich gibt es hier genau den gleichen rechtlichen Widerspruch", bestätigt Hotz.

Wenn jemand lange krank ist, wird er von der Krankenkasse ausgesteuert und muss einen Rentenantrag stellen sowie gleichzeitig auch noch Arbeitslosengeld beantragen. Um Rentenanspruch zu haben, muss er krank sein, während er arbeitslos nur sein kann, wenn er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, also gesund ist.

"Der Fehler, den Daniel Blake gemacht hat, war, sich keine fachliche Hilfe zu holen", sagt Hotz. Auch wenn der Film in der Darstellung, wie ein solcher Antrag bei den Behörden behandelt wird, bewusst überzeichnet sei, sei da schon etwas dran. "Sie müssen bei diesen Anträgen tatsächlich unendlich viele Fragen beantworten, und manch einer ist mit diesem Papierkram hoffnungslos überfordert", bestätigt Hotz. Der Vorteil eines solch detaillierten Vorgangs sei allerdings, dass das Ergebnis individueller und damit auch gerechter sei.

"Wenn man sich mit etwas nicht auskennt, sollte man jemand beauftragen, seine Interessen wahrzunehmen", appelliert Hotz. Von den 12.000 Klageverfahren, die der VdK im Jahr erledigt, könnten mehr als die Hälfte zu einem anderen Ergebnis gebracht werden, sagt er. Dabei kann es sich um Probleme mit der Krankenkasse handeln oder mit dem Rentenversicherungsträger, dem Versorgungsamt oder dem Sozialamt.

"Wenn Sie ein Pflegefall werden, ist es ganz entscheidend, zu welcher Einschätzung der Gutachter hinsichtlich des Pflegegrads kommt", sagt Hotz. "Es ist ein Unterschied, ob Sie krank sind und keine finanzielle Sorge haben oder ob Sie krank und arm sind", will er bewusst machen. Von den Ämtern kommt da aber offensichtlich zu wenig Hilfe, wie verschiedene Publikumsstimmen deutlich machen.

"Wenn ich meine Familie nicht hätte, ich würde schon mit dem ganzen Online-Vorgang gar nicht zurechtkommen", sagt eine Frau. Dazu passt gut das diesjährige Motto des Filmfestivals "Digitalisierung und Teilhabe".

"Mittlerweile wird ja nahezu flächendeckend alles digitalisiert. Schließt das die ältere Generation nicht aus?", fragt Dau-Schmidt. "Alle Anträge sind natürlich auch in Papierform möglich, und der VdK zum Beispiel hilft auch beim Ausfüllen und der Prüfung des Bescheids", beruhigt Hotz.

Dass heute vieles digital geht, sei natürlich dem Zeitgeist unterworfen, meint er. Das bringe aber auch unschätzbare Vorteile. Stichwort "Digitales Haus", das pflegebedürftigen Menschen länger erlaube, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben.

Was man aus dem Film als Fazit mitnehmen sollte: Niemand muss es ergehen wie Daniel Blake, wenn er Hilfe in Anspruch nimmt wie die des VdK, der allein in Leutershausen nicht umsonst mehr als 400 Mitglieder hat.