Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Kurz vor dem offiziellen Beginn des 42. Heisemer Straßenfests an diesem Freitagabend laufen die letzten Vorbereitungen an den Ständen der am ersten Abend aktiven Vereine. Da wird beim MGV 1884 Leutershausen der Grill auf Temperatur gebracht. Bratwürste und Steaks finden im nicht weit entfernten Kühlschrank eine Stätte zur Zwischenlagerung. Währenddessen checken die Musiker der Band "Heidelberger Rockmaschine", die an diesem Abend viele musikalische Oldies von A wie "(Bryan) Adams" bis Z wie "ZZ-Top" präsentieren will, den Sound.

Bevor es musikalisch "rockiger" zugeht, sind aber die Sänger des MGV selbst gefordert, die mit Liedern wie "Ein Freund, ein guter Freund" oder "Aufs Wohl der Frauen" ihre Gäste auf das Heisemer Straßenfest einstimmen werden.

Am Eingang zum Hof des Gasthauses "Zur Rose" bringt Organisationsleiterin Angelika Schlegel gerade die Speisekarte für den "Schwäbischen Abend" an, den die Sängereinheit 1864 Leutershausen dieses Mal als Motto für die Speisenauswahl gewählt hat. Maultaschen mit Kartoffelsalat gibt es oder Luggeleskäs mit Brot und Gurke. "Der ist selbst gemacht", betont Schlegel und verweist darauf, dass es mit Linsen und Spätzle dieses Jahr ein vegetarisches Gericht gibt.

Auch die Fußballfans kommen bei der Sängereinheit auf ihre Kosten, denn das Abendspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Brasilien und Belgien wird auf einer großen Leinwand übertragen. Der Cheforganisator des Straßenfests, Walter Scholl, ist jedenfalls mit dem Verlauf der Vorbereitungen mehr als zufrieden. Ob das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft für den Verlauf des Straßenfests positiv zu bewerten ist, weiß er noch nicht.

"Vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft gab es viele Gäste, die die Spiele beim Straßenfest verfolgten", verweist er darauf, dass viele Fans Fußballspiele und besonders die der deutschen Mannschaft gerne in Gesellschaft anschauen. Frisch vom Trainingsauftakt will dagegen die erste Mannschaft des FV Leutershausen zum "Bitburgerstand" des Vereins kommen, wie Organisationsleiter Christopher Johnen berichtet. Der Getränkeausschank ist hier aber schon angelaufen, trotzdem sind noch einige Kleinigkeiten zu erledigen, etwa das Aushängen der Getränkekarte.

Fast fertig ist man bereits beim Handball-Förderverein, dessen Ü 30-Party aber erst später am Abend so richtig in Schwung kommen wird. "Zu essen gibt es wie immer nichts", verweist Peter Mohr auf die umfangreiche Getränkekarte. Hier finden sich Klassiker wie Asbach Cola, aber auch Gin Tonic. "Der wird immer beliebter", weiß Mohr. Und dann gibt es als Neuerung und als Rausschmeißer den "Happy End Einhorn Eierlikör". "Mal sehen, ob der ankommt", ist er sich nicht sicher, dass dieses Getränk 2019 noch angeboten wird.